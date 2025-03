Non si arresta il successo di Stefano De Martino. Ieri sera infatti il celebre conduttore ha registrato per l’ennesima volta ascolti da capogiro sia con Affari Tuoi che con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino non si ferma più

Sono ormai mesi che il nome di Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. Lo scorso settembre, come è noto, il conduttore ha preso in mano le redini della nuova edizione di Affari Tuoi e sera dopo sera ha iniziato ad entrare nelle case degli italiani, tenendo compagnia al grande pubblico. In una manciata di puntate, il presentatore partenopeo è riuscito a convincere tutti i telespettatori e a quel punto ha iniziato a registrare ascolti record con il game show, come non se ne vedevano da anni.

LEGGI ANCHE: Cecchi Gori svela un aneddoto su Pieraccioni: “Gli firmai un assegno da un miliardo per il suo compleanno”

Come se non bastasse, in queste settimane, Stefano è tornato in onda su Rai 2 anche con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, che quest’anno sta ottenendo un successo senza precedenti. In più attualmente De Martino sta preparando il suo nuovo attesissimo programma, che debutterà in Rai prossimamente. In attesa di scoprire come ancora ci stupirà il conduttore, in queste ore è arrivato un nuovo traguardo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri sera Stefano De Martino è andato in onda con le nuove puntate di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile e ancora una volta è riuscito a registrare ascolti da capogiro. Il celebre game show infatti ha nuovamente superato i 6 milioni di spettatori con uno share pari al 27,7%. STEP ha invece vinto la serata con il 13,8% di share e con 2.158.000 spettatori.

Insomma sembrerebbe che il successo di De Martino sia inarrestabile e di certo questo è un momento d’oro per lui. Ma come ancora ci sorprenderà Stefano nei mesi a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.