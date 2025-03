Stando alle voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Zeudi Di Palma dopo la fine del Grande Fratello porrebbe entrare anche nel cast della nuova edizione de L’isola dei Famosi.

Zeudi Di Palma a L’Isola dei Famosi?

Di certo una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello è Zeudi Di Palma. La modella si è infatti assicurata il favore di numerosi fan e proprio le Zelena stanno facendo di tutto affinché arrivi alla vittoria del reality. Di recente nel mentre la gieffina è stata eletta terza finalista e in molti si chiedono se sarà proprio lei a classificarsi al primo posto. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere il web.

Stando a quanto fanno sapere Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembrerebbe che a puntare gli occhi su Zeudi sarebbero stati gli autori di un reality show. Secondo quanto riferito dagli esperti di gossip, dopo la fine del Grande Fratello la Di Palma potrebbe entrare anche nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 a maggio. Solo poco fa proprio Mediaset ha annunciato il ritorno del programma, che sarà condotto da Veronica Gentili.

Attualmente però precisiamo che si tratta solamente di voci di corridoio e non c’è alcuna certezza in merito all’arrivo di Zeudi Di Palma in Honduras. Al momento infatti la modella si sta concentrando sull’esperienza al Grande Fratello e di certo dopo la fine del reality potrebbe aver bisogno di diverso tempo da dedicare a sé stessa e ai suoi cari.

In queste ore intanto a voltare le spalle a Zeudi è stata Shaila Gatta, che ha preso le distanze anche da Chiara Cainelli. Nei prossimi giorni dunque tra le tre potrebbe esserci un faccia a faccia e potremmo vederne di belle.