Nella notte una frase pronunciata da Giglio nella Casa del Grande Fratello su Zeudi Di Palma, ha scatenato la polemica tra i fan della trasmissione.

Grande Fratello, polemica per la frase di Giglio

Nella Casa del Grande Fratello il forte rapporto nato tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes è sulla bocca di tutti, specie ora che vede “coinvolto” anche Javier Martinez. Ognuno all’interno del reality show dice la sua e nelle scorse ore Luca Giglioli (noto Giglio) si è lasciato sfuggire una frase di troppo sull’ex Miss Italia.

In nottata nella Casa del Grande Fratello, mentre Zeudi Di Palma ed Helena Prestes chiarivano i propri sentimenti in camera da letto, nell’altra stanza Javier Martinez si è ritrovato a parlare proprio con Giglio. L’hairstylist ha commentato l’attrazione tra le due ragazze, non tenendo forse a mente quando Zeudi in puntata ha raccontato del suo coming out agli altri inquilini.

Questo dialogo tra Giglio e Javier al Grande Fratello ha suscitato non poche critiche tra gli utenti. Ma cosa hanno detto nello specifico? Le telecamere hanno ripreso il momento in cui Javier ha fatto notare che a Zeudi sono sempre piaciute le donne. Ed è qui che Luca ha detto una frase: “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello”. Dopo aver ridacchiato entrambi per questa esternazione, ha aggiunto un’altra frase: “Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”.

Il riferimento pare sia rivolto proprio a Zeudi Di Palma che, come detto al Grande Fratello ha parlato del suo coming out. L’ex Miss Italia nella Casa non ha mai nascosto la fortissima attrazione e infatuazione verso Helena Prestes. Il tutto nostante quest’ultima sia frenata da alcune situazioni che si sono verificate ma vorrebbe comunque provarci.

L’esternazione di Giglio ha suscitato dure reazioni da parte dei fan del Grande Fratello, che vorrebbero si parli di questo durante la puntata. Qualcun altro ha fatto notare però che poco dopo Luca ha spiegato che si trattasse di una frase detta male. “Era una battuta del ca**o ma non era omofoba”, ha detto il ragazzo giustificandosi.

Giglio si è reso conto, come detto, di aver detto una cosa che non avrebbe dovuto pronunciare ed è corso subito ai ripari. Ma questo basterà a risparmiarsi una strigliata da parte di Alfonso Signorini?