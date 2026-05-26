Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup, come ha reso noto la casa di moda. La prima sfilata si terrà durante un suo concerto a San Siro.

Achille Lauro direttore creativo di Dondup

Una nuova avventura per Achille Lauro. Il cantante sarà il nuovo direttore creativo di Dondup, come ha reso noto la stessa casa di moda, molto orgogliosa di questo nuovo ingresso. Achille Lauro guiderà l’Ufficio Stile del brand e dovrà esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna e uomo e negli accessori. Il cantante ha sentito il bisogno di dare sfogo alla sua creatività anche in altri ambiti oltre a quello musicale e voleva esprimersi come autore, non solo come testimonial. Viste le sue esibizioni e il suo look, avrà sicuramente intenzione di dare voce a questo brand in modo unico e originale.

“Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup, preservandone il DNA e rafforzandone l’identità. L’eleganza non è un accessorio, è un’attitudine, e la moda deve saperla raccontare” ha dichiarato Achille Lauro. La sua visione riuscirà sicuramente a dare un tocco ancora più creativo ed eccentrico alle collezioni.

Achille Lauro direttore creativo di Dondup: la prima sfilata al suo concerto

Achille Lauro sta lavorando a questo progetto con grande entusiasmo. “Mi sono reso conto che serviva una macchina come questa per fare qualcosa di importante” ha dichiarato il cantante al Corriere della Sera. “Io sono davvero rimasto sorpreso di Lauro” ha dichiarato Mauro Grande, CEO di Dondup. “La moda a me è servita come strumento per raccontare un mondo” ha aggiunto Achille Lauro. Il primo lavoro di Achille Lauro sarà visibile il 15 giugno 2026, durante il suo concerto-evento allo stadio San Siro. Proprio in questa speciale occasione presenterà la sua prima capsule collection mostrando le novità di Dondup sotto la sua guida.

“Grazie alla sua profonda sensibilità artistica e al suo apprezzamento per il patrimonio del nostro marchio, sono sicuro che guiderà il team creativo con una visione distintiva contribuendo a scrivere il prossimo capitolo di Dondup, capitalizzando il suo heritage e portando grande valore al brand. Fin dai primi momenti c’è stata una bellissima sintonia tra noi due e non vediamo l’ora di realizzare grandi progetti insieme. Con Lauro De Marinis, Dondup continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso collezioni altamente desiderabili e con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno” sono state le dichiarazioni del CEO di Dondup. La presenza di Achille Lauro segnerà una svolta per il marchio.