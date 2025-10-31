Achille Lauro mette in difficoltà Giorgia durante la diretta di X Factor e si sfiora lo scontro. Ecco cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri.

Frizioni tra Achille Lauro e Giorgia

La seconda puntata dei Live di X Factor si è conclusa con alcune frizioni tra Achille Lauro e Giorgia. Tutto è iniziato quando il giudice è stato chiamato a votare per decidere chi eliminare tra Amanda (della squadra di Jake La Furia) e Michelle (della squadra di Francesco Gabbani). Il cantante a quel punto, non avendo le idee chiare, ha chiesto di poter essere interpellato per ultimo e ha così passato la parola alla collega Paola Iezzi. A intervenire è stata però la conduttrice, che, dovendo rispettare un ordine su richiesta della produzione, ha affermato:

“No Lauro, devi dirmi adesso chi vuoi eliminare. Mi rendo conto che è veramente difficile, non vorrei stare al vostro posto. Chiedo scusa ma questo è l’ordine che mi hanno dato”.

Achille Lauro è però rimasto fermo sulla sua posizione e, replicando a Giorgia, ha aggiunto: “Chiedo scusa Giorgia, ma devo far procedere Paola perché ho bisogno di altri due minuti per riflettere. Sono due ragazze tanto meritevoli e non posso fare una riflessione così a caso. Queste ragazze sono brave e devo pensarci”. Quando però la conduttrice ha nuovamente invitato il giudice a votare, Lauro ha messo in difficoltà Giorgia e spiazzando tutti ha dichiarato: “Ragazzi non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”. La Todrani così, evitando lo scontro, è stata costretta a passare la parola a Paola Iezzi.

Poco dopo però il pubblico ha capito il perché del comportamento di Lauro. Il cantante ha infatti fatto in modo che le due giovani concorrenti finissero al Tilt e che fosse dunque il pubblico a decidere le loro sorti. Sui social tuttavia in molti non hanno gradito i toni del giudice e non sono mancate aspre critiche nei suoi confronti.

