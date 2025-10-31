Ieri sera su Sky Uno è andata in onda la seconda puntata dei Live. Ma chi è stato eliminato da X Factor 2025 e ha quindi dovuto lasciare il talent show? Scopriamo insieme tutti i dettagli della serata.

L’eliminato della seconda puntata di X Factor 2025

La seconda puntata dei Live di X Factor 2025 si è conclusa con un nuovo eliminato. Dopo i Copper Jitters, la band guidata da Achille Lauro, chi ha lasciato il talent show? Ad avere la peggio è stata Amanda, che proprio durante la serata di debutto della scorsa settimana era finita al ballottaggio contro il gruppo.

La puntata ha avuto inizio proprio con Amanda che ha cantato No time to die, di Billie Eilish. Da parte dei giudici ha ricevuto dei complimenti. Tutti e quattro i giudici hanno trovato fantastica non solo l’esibizione portata sul palco della cantante, ma anche l’assegnazione fatta da Jake La Furia.

Successivamente è stata la volta di Tellynonpiangere che ha portato sul palco Abissale di Tananai, mentre invece Rob si è esibita sulle note di Ti sento dei Matia Bazar. In seguito Layane ha interpretato un brano dei CCCP e a chiudere la manche ci ha pensato Delia.

Chi è stato quindi eliminato da X Factor 2025? Passiamo alla seconda manche. A salire per primo è stato EroCaddeo che ha cantato Sere nere di Tiziano Ferro. In seguito con Next to me degli Imagine Dragons si è esibita Michelle. Nell’ordine poi Tomasi, PierC e Viscardi.

Al ballottaggio sono finiti Amanda e Michelle e si sono sfidate. I giudici hanno chiamato il Tilt perché non sono riusciti a mettersi d’accordo e hanno dato due voti a testa. Amanda ha ricevuto il supporto di La Furia e Lauro, mentre Michelle da Gabbani e Iezzi.

Lauro ha chiamato il Tilt e ha deciso di compensare la scelta di Paola per dare al pubblico la possibilità di scelta. Ed ecco poi che siamo arrivati a scoprire chi è stato eliminato da X Factor 2025: ovvero Amanda.

I cantanti rimasti in gara

Scoperto l’eliminato di X Factor 2025 della seconda puntata, sono 10 i concorrenti rimasti in gara.

Nello specifico parliamo di Tomasi e Delia della squadra di Jake La Furia. Poi passiamo al team al completo di Paola Iezzi composto da Viscardi, Rob e Mayu.

Successivamente Layana ed EroCaddeo guidati da Achille Lauro e, infine, TellyNonPiangere, Michelle e PierC di Francesco Gabbani.

Giovedì prossimo in una nuova puntata scopriremo chi è l’eliminato di X Factor 2025.