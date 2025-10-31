Da qualche giorno si parla di un possibile arrivo di Samira Lui a Sanremo 2026, nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. I rumor tuttavia avrebbero scatenato la reazione inaspettata dello staff di Stefano De Martino.

I gossip su Samira Lui avrebbero agitato la Rai

Una delle donne del momento è di certo Samira Lui. La celebre showgirl infatti è una delle protagoniste del piccolo schermo e sera dopo sera tiene compagnia a milioni di telespettatori insieme a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Il fortunato game show di Canale 5 ormai da mesi macina ascolti record e sta dando del filo da torcere ai suoi competitor, in particolare a Stefano De Martino e ad Affari Tuoi. In questi giorni intanto il nome di Samira sta facendo il giro del web.

Stando a quanto ha fatto sapere Vanity Fair, Carlo Conti avrebbe messo gli occhi sulla Lui. Il motivo? Il conduttore vorrebbe avere la showgirl al suo fianco in occasione del Festival di Sanremo 2026 in qualità di co-conduttrice. Come in molti ricorderanno, solo qualche anno fa la spalla di Gerry Scotti ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show ed è legata a Conti da un rapporto di stima e affetto.

I rumor sul possibile arrivo di Samira Lui a Sanremo hanno fatto il giro del web e sarebbero arrivati anche ai piani alti della Rai. Stando a quanto fa sapere Alberto Dandolo su Oggi, il pettegolezzo avrebbe fatto tremare i vertici dell’azienda. Ma non è finita qui. Sempre stando a quanto si legge, le voci di corridoio sulla showgirl avrebbero infastidito anche lo staff di Stefano De Martino. L’idea che la Lui, protagonista del game show di punta Mediaset, possa arrivare sul palco più importanti di tutti sarebbe vista come un modo per dare maggior risalto a La Ruota della Fortuna, che da settimane dà filo da torcere ad Affari Tuoi.

Di certo portare Samira al Festival per Carlo Conti sarebbe un vero colpaccio. Al momento però non è chiaro se le trattative andranno a buon fine.

