Dopo l’insufficienza della maestra Celentano, Emiliano ha avuto parecchio da ridire. Così l’insegnante di Amici 25 ha deciso di affrontarlo. Il ragazzo si è beccato una ramanzina dalla docente di danza classica. Ecco cosa è successo durante il daytime di oggi su Canale 5…

Amici 25, la Celentano bacchetta Emiliano

Mentre sono uscite le primissime anticipazioni della nuova puntata di Amici 25 in onda domenica 26 ottobre, oggi su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale con il daytime. Abbiamo visto la sfida di Michelle (QUI IL RESPONSO, ma anche un confronto tra la maestra Alessandra Celentano e il suo allievo Emiliano. Cosa è successo?

Nella puntata del 22 ottobre, l’insegnante si è presentata in sala relax e convocato tutti gli allievi di ballo in studio per un’interrogazione a sorpresa. I voti finali sono stati tra i più disparati ed Emiliano, che fa parte proprio del team Celentano, si è beccato un 5. Non è parso sicuro, in alcune risposte si è arrampicato un po’ sugli specchi.

Un risultato che non ha reso felice il ragazzo, il quale poi si è sfogato, sostenendo di non essere troppo d’accordo. Il ballerino di Amici 25 peraltro ha dato una versione totalmente diversa ai suoi compagni, spiegando comunque di avere risposto e, per quanto su alcune cose fosse incerto, non pensava di meritare un voto così basso.

Ovviamente le sue parole non sono sfuggite alla maestra Alessandra Celentano che ha chiesto di poterlo incontrare in sala prove. Ed è qui che la docente ha fatto una bella ramanzina all’allievo che, inevitabilmente è stato bacchettato. Quest’ultimo ha riconosciuto comunque di avere sbagliato, spiegando poi per giustificarsi che il discorso era più rivolto a sé stesso che all’insegnante. In ogni caso la docente è stata molto chiara nei confronti del suo allievo di Amici 25…

La maestra Celentano ha chiesto di vedere Emiliano per… #Amici25 pic.twitter.com/HiZAXWzA47 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2025

Emiliano dunque ora dovrà impegnarsi e evitare di conseguenza altre strigliate dalla sua insegnante ad Amici 25.

