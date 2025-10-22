Questo pomeriggio durante il daytime di Amici 25 è arrivata l’interrogazione a sorpresa della maestra Alessandra Celentano. Non tutti però se la sono cavata bene e c’è stata qualche insufficienza e persino uno 0!

Amici 25, l’interrogazione della Celentano

La severa punizione di Lorella Cuccarini nei confronti di Michele, non è l’unica cosa che si è verificata nella scuola di Amici 25. Già nel daytime di ieri la maestra Alessandra Celentano ha fatto sentire la sua voce, consegnando delle dispense da studiare a tutti i ballerini.

Come mostrato dalle immagini odierne l’insegnante ha beccato gli allievi di Amici 25, a detta sua troppo rilassati per essere le 10:00 del mattino. Così ha deciso di convocarli tutti in studio per un’interrogazione a sorpresa! Questo ha suscitato del timore tra gli allievi, che non sapevano minimamente cosa aspettarsi. Ma saranno stati pronti abbastanza?

Arrivati tutti in studio, dopo aver preso posto, sono stati raggiunti dalla maestra Alessandra Celentano, che ha iniziato con la sua interrogazione. A ognuno ha riservato delle domande teoriche sulla danza, ma non tutti sono stati pronti e hanno risposto con decisione. Anzi! C’è chi ha fatto scena muta, chi si è mostrato incerto e chi invece ha dimostrato di avere studiato abbastanza.

Terminata l’interrogazione ad Amici 25, la maestra Celentano ha invitato i ragazzi ad attenderla, perché poco dopo li avrebbe raggiunti per dargli tutti i risultati del loro esame odierno. Successivamente la prof ha ripreso posto in studio e ha svelato i suoi giudizi agli allievi.

La maestra Celentano ha convocato i ballerini per la verifica e Alex… #Amici25 pic.twitter.com/s2lCTEqiTW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2025

La verifica della maestra Celentano continua ed è arrivato il turno di Anna #Amici25 pic.twitter.com/TgmOASxK6H — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2025

Ad Alessio ha dato un 6, dunque la sufficienza è riuscito ad acciuffarla. Non è stato lo stesso per Alex. Lui ha fatto scena muta e si è preso uno 0. Molto bene invece Anna, che così come Maria Rosaria ha ricevuto 8 come voto. Incerto si è parso Emiliano, che ha dovuto accontentarsi di un 5, così come Matilde che invece ha preso appena 4. Voto 7, infine, per Pierpaolo e Tommaso.

Tornati in stanza relax ci sono state diverse reazioni da parte degli allievi. A spiccare maggiormente quella di Emiliano, che si è lasciato scappare un: “Mi rode”. Peraltro il ballerino non si è detto molto d’accordo con il voto, trovandolo piuttosto striminzito: “Almeno 6 poteva mettermelo. Le cose le ho dette. Mi rode il c**o per me, non per lei. Io le cose le ho dette”.

Subito dopo la verifica della maestra Celentano, Matilde ed Emiliano… #Amici25 pic.twitter.com/qe99tphPv1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2025

Dall’altra anche la sua compagna di Amici 25, Matilde è parsa piuttosto nervosa. Ora starà agli allievi meritevoli continuare di questo passo, mentre a coloro che non sono stati in grado, recuperare l’insufficienza.