Mentre attendiamo la messa in onda del nuovo appuntamento della domenica, in queste ore è giunta voce che cambiano i giorni di registrazione delle prossime puntate di Amici 25. Ecco quando si svolgeranno le riprese.

Quando si registrano le prossime puntate di Amici 25

Stiamo entrando nel vivo di Amici 25 e in queste settimane gli allievi si stanno ambientando all’interno della scuola. Sia i cantanti che i ballerini hanno affrontato le prime lezioni e per alcuni di loro non sono mancate anche delle sfide. Il pubblico nel mentre sta imparando a conoscere i protagonisti di questa edizione e di certo nei mesi a venire vivremo un’emozione dietro l’altra. Solo ieri pomeriggio si è svolta la registrazione della quarta puntata del talent show, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre, come sempre alle ore 14:00.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è giunta voce che per le prossime settimane cambieranno i giorni di registrazione. A rivelarlo è la pagina Amici News, che fa anche sapere quando sarebbero previste le nuove riprese. La quinta puntata si registrerà venerdì 24 ottobre, mentre la sesta mercoledì 29 ottobre.

In questi giorni intanto Rudy Zerbi si è collegato con la casetta e ha annunciato che prossimamente proporrà alla produzione di Amici 25 l’eliminazione di due allievi: Opi e Frasa. In merito l’insegnante ha dichiarato: “Io ritengo che né Opi né Frasa abbiano gli elementi e le qualità per stare dentro la scuola. Quindi voglio che sappiate che appena sarà possibile chiederò che voi due siate eliminati”.

Ma cosa accadrà dunque? I due cantanti potrebbero davvero lasciare la scuola? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate. Nel mentre vi ricordiamo che domenica 19 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi e non mancheranno i colpi di scena.