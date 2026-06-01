L’estate arriva e il mascara inizia a colare con il caldo. Ci sono dei trucchi utili e virali per evitare l’effetto “panda”.

Il caldo è ormai arrivato e il make-up inizia a sbavare. Per evitare il mascara che cola e l’effetto “panda” che ne deriva, è importante seguire qualche consiglio pratico.

Addio al mascara che Cola: i trucchi utili

L’estate è alle porte, ma il caldo inizia già a farsi sentire. Il make-up, se non è di grande qualità, inizia a sbavare a causa delle alte temperature, creando disagio e fastidio. Esistono dei segreti da seguire per evitare che il mascara possa dare vita a un effetto “panda” decisamente poco opportuno. Prima di tutto è importante opacizzare il contorno occhi e preparare le ciglia. Ovviamente è importante anche scegliere il make-up giusto, di alta qualità, e soprattutto waterproof. Nella maggior parte dei casi la causa di questo problema antiestetico è una zona perioculare troppo ricca di creme oppure la naturale produzione di sebo della pelle, che tende a sciogliere il trucco nel corso della giornata.

Per ottenere un make-up resistente è importante preparare in modo corretto la base. Bisogna evitare i trattamenti troppo oleosi vicino alla zona delle ciglia. Se applicate una crema contorno occhi nutrienti, è importante tamponare delicatamente l’eccesso con una velina, così da lasciare la pelle più asciutta possibile. La cipria è un’ottima alleata: dopo aver applicato il correttore, dovete stendere una leggera quantità di cipria trasparente sulla palpebra e nella zona delle occhiaie. Questo trucco aiuta a creare un effetto più opaco, così da impedire che il mascara possa colare o si trasferisca sotto gli occhi. Se la vostra pelle tende a diventare lucida facilmente durante il giorno, può essere d’aiuto usare un primer specifico per il contorno occhi, in modo da migliorare la tenuta del make-up e a mantenere il mascara perfetto più a lungo.

Mascara che cola in estate: scegliere i prodotti giusti e applicarli correttamente

Per evitare il famoso effetto “panda” è fondamentale scegliere il mascara giusto. Nei periodi più caldi e nelle giornate particolarmente umide, i mascara waterproof sono la soluzione migliore perché sono in grado di resistere all’acqua, al sudore e all’umidità, senza sbavare facilmente. Un’alternativa che sembra essere sempre più apprezzata è il mascara tubing, chiamato anche “a tubicino”. Questo prodotto riesce ad avvolgere le ciglia, creando una specie di rivestimento resistente, che non cola durante la giornata. Molte donne lo scelgono anche perché si rimuovono con facilità usando solo acqua calda.

Non bisogna mai esagerare con le passate, per evitare residui e grumi sulle ciglia o sotto gli occhi. Due applicazioni bastano per ottenere il giusto volume e la giusta definizione, senza appesantire le ciglia. Per ottenere un risultato impeccabile è essenziale conoscere anche il modo giusto per applicare il mascara. Prima dell’uso è meglio togliere il prodotto in eccesso dallo scovolino, per riuscire a distribuire il mascara in modo più uniforme. Durante l’applicazione, inoltre, è consigliato guardare verso il basso per evitare che le ciglia tocchino la palpebra appena truccata.