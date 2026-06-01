Power Hits Estate inaugura ufficialmente la stagione delle alte temperature e dei tormentoni radiofonici, con un evento a ritmo di musica al Centrale del Foro Italico di Roma. Uno spettacolo raccontato anche dalle splendidi immagini dei droni nel cielo durante l’esibizione di Achille Lauro con il suo omaggio alla Città Eterna.

Le luci del Centrale del Foro Italico di Roma

Un parterre di grandi artisti per il Power Hits Estate

Non solo l’autore di Amore disperato a far cantare il pubblico della Capitale. Biagio Antonacci, Arisa, Giorgia, I Pinguini Tattici nucleari, Fulminacci, Ditonellapiaga e tanti altri si sono esibiti a rotazione sul palco, con i ballerini che hanno animato questo evento per tre ore, senza sosta.

Una line up di grandi artisti italiani ha fatto ballare tutta Italia, anche grazie alla diretta televisiva in esclusiva sul canale 36 del DTT. Per la prima volta, due coppie di presentatori si sono alternate alla conduzione dell’evento: Paola Di Benedetto e Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati.

Gigi D’Alessio durante la sua esibizione

L’atto conclusivo all’Arena di Verona a settembre

Dal 2017, lo show è diventato un appuntamento fisso, capace di unire musica e pubblico in un’unica grande festa dal vivo. Quest’anno, RTL 102.5 ha portato sul palco oltre 45 artisti e tutte le hit del momento, dando inizio, con Power Hits Estate, alla stagione dei tormentoni, che ci porterà con la classifica all’atto conclusivo dell’Arena di Verona (il 1 settembre). Un’atmosfera da brividi grazie alle canzoni e le voci più belle della musica italiana contemporanea e uno show, che vede come produttore esecutivo Fabio Marcantelli, arricchito da splendide coreografie e giochi di luci.

L’evento è anche disponibile su RTL 102.5 Play

Un evento imperdibile che viene ripreso anche a livello internazionale, posizionandosi come una delle manifestazioni musicali più attese dell’anno nel nostro Paese. Per rivivere le emozioni del Power Hits Estate di RTL102.5 basta andare su RTL102.5 Play e godersi la serata del 31 maggio.

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(nell’immagine di copertina, la cantante Gaia durante la sua esibizione)