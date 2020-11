1 Durante una chiacchierata Adua Del Vesco e Dayane Mello attaccano Francesco Oppini e il suo modo di porsi. Le loro dichiarazioni (VIDEO)

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) si sono ritrovate in piscina per una lunga chiacchierata. Qui hanno affrontato tantissimi argomenti che riguardano il loro profondo legame e non solo. Tra i temi affrontati c’è anche quello legato a Francesco Oppini, non entrato nelle grazie delle due.

Adua Del Vesco ha osservato con attenzione Francesco che passeggiava lì tra giardino e casa. La stessa attrice ha fatto notare alla sua amica come Oppini sia stato il primo a chiedere di non parlare di nomination, poiché dovrebbero restare anonime, ma a suo dire avrebbe poi fatto l’esatto opposto.

Rosalinda, come vedrete nei video sotto, ha raccontato come Francesco Oppini sia andato da lei dopo la puntata di venerdì. Adua Del Vesco, infatti, dopo la nomination insieme al cronista, alla sua amica speciale Dayane Mello e Patrizia De Blanck, è caduta nello sconforto per una serie di motivi. Ad un certo punto, come dicevamo, Francesco è andato da lei. La Cannavò era convinta che il gesto di avvicinarsi a lei fosse dovuto ad un volerla rincuorare, invece lui è andato lì solo per rinfacciarle di aver ricevuto una nomination da parte sua, sebbene Dayane in precedenza si sia espressa in modo contrario.

In quella circostanza Adua Del Vesco ha ammesso, scusandosi perfino, ma ad oggi pensa che l’atteggiamento di Francesco Oppini sia decisamente sbagliato. Parere che trova d’accordo Dayane Mello, spesso in contrasto con lui. Così Rosalinda ha continuato a dire di averlo votato semplicemente perché è andata per esclusione e perché ritiene opportuna e necessaria la libertà di pensiero.

Il discorso si è poi spostato sull’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. A detta di Adua Del Vesco e Dayane Mello l‘atteggiamento del cronista sia legato semplicemente a secondi fini: “Francesco è diventato l’ombra di Tommaso, uno dipende le cose dell’altro” hanno detto senza mezzi termini.

Adua però ha voluto far notare anche una cosa alla sua amica Dayane: “Tommaso è una persona che capisce tutto ed è intelligentissimo, però è una persona anche sensibile. E comunque se fosse così, e sono supposizioni e sensazioni, noi non possiamo sapere, se Francesco si sta appendendo a Tommaso è brutto umanamente”

Rosalinda fa supposizioni su francesco che potrebbe sfruttare l'amicizia con tommaso

"Tommaso è una persona che capisce tutto però è una persona anche sensibile,se fosse così è brutto umanamente"

E invece su twitter viene riportato che abbia detto che francesco non è umano #gfvip pic.twitter.com/XOhtzBk2oB — Boh (@boh123r8r9) November 22, 2020

Ma non è finita qui. Perché Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno aggiunto dell’altro contro Francesco Oppini…