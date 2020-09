Adua gelosa di Morra per un ballo con Guenda? Le due chiariscono (VIDEO)

1 Presunta gelosia nella casa del Grande Fratelllo da parte di Adua Del Vesco per un ballo tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Ma le due donne hanno chiarito.

Per la prova della settimana i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 devono preparare dei balletti, tra questi anche quello di dirty dancing che avrà come portagonisti due coppie: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, Guenda Goria e Massimiliano Morra. Proprio la scelta di questa seconda coppia ha fatto scoppiare una presunta gelosia da parte di Adua Del Vesco.

L’attrice, infatti, e Andrea Zelletta erano la coppia di favoriti, ma poi sono stati scelti Guenda e Massimiliano. Quindi ieri sera era venuta fuori una piccola discussione. Allo stesso Morra, infatti, era giunta voce delle lamentele da parte di Adua e hanno avuto un breve confronto. A quanto pare, però, è stato tutto ingigantito, perché sia Adua che Andrea hanno detto che non se l’erano presa per questa scelta e per loro andava bene così. La cosa importante era superare la prova in modo da avere il budget completo per la spesa.

L’argomento, però, è tornato a galla questa mattina quando Guenda Goria ha voluto chiarire una volta per tutte con Adua Del Vesco. Infatti, come si vede nel video (nella pagina successiva), la figlia di Maria Teresa Ruta ha chiesto ad Adua cosa fosse successo di preciso e ha anche proposto di fare a cambio di coppia o di chiedere direttamente al Grande Fratello la sostituzione della coppia. L’attrice ha spiegato di nuovo che non era un problema.

