Ieri sera è arrivata un’inaspettata tregua tra gli inquilini del Grande Fratello. A un tratto però a sbottare contro i suoi compagni è stato Tommaso Franchi. Andiamo a scoprire perché e cosa è accaduto.

Tommaso Franchi vs la casa

A seguito delle tensioni degli ultimi giorni, ieri sera sembrava essere arrivata una momentanea tregua tra gli inquilini del Grande Fratello, fino a quando a sbottare contro l’intero gruppo è stato Tommaso Franchi. Ma andiamo per gradi e vediamo tutto quello che è accaduto. Come ogni sabato, gli autori hanno concesso ai concorrenti una serata di svago. A quel punto, lasciando tutti sorpresi, i gieffini hanno deciso di divertirsi insieme e addirittura tra Helena, Javier, Shaila e Lorenzo c’è stato un breve momento di intesa.

A un tratto però la situazione è degenerata. Il gruppo ha infatti iniziato a giocare con una torta e la panna è finita sui mobili, per terra e anche sui vestiti degli inquilini. Quando Tommaso è uscito dal confessionale è stato così colpito in pieno da un pezzo del dolce e a quel punto ha letteralmente sbottato. Su tutte le furie, l’idraulico si è rivolto contro Giglio e ha affermato: “Adesso mi pulisci il letto. Non me ne frega un ca**o. Ma che volete da me? Bambini di m**da. Sono ubriachi fradici”.

Ma non è finita qui. Tommaso Franchi ha infatti sbottato anche contro Mariavittoria Minghetti, corsa in camera a consolare il suo compagno. L’intervento tuttavia è servito a poco. Il gieffino infatti ha continuato il suo sfogo e ha così aggiunto: “Mi hanno sporcato tutto il letto. Siete tutti ubriachi fradici, mi fate schifo. Siete dei bambini”.

La pace dunque all’interno della casa del Grande Fratello è durata ben poco. Domani sera nel mentre andrà in onda una nuova puntata del reality show, durante la quale ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi dovrà lasciare stavolta il programma a distanza di due settimane dalla finale?