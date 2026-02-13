Stefano De Martino sbarca in prima serata su Rai 1 con una puntata speciale di Affari Tuoi: anticipazioni e ospiti della serata dedicata agli innamorati, alla vigilia di San Valentino.

Affari Tuoi stasera in prima serata

Puntata imperdibile questa sera su Rai 1 con Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Dalle ore 20:45, Stefano De Martino andrà in onda in diretta dal Teatro delle Vittorie per accompagnare i promessi sposi alle nozze.

Nell’appuntamento speciale, alla vigilia di San Valentino, ci sarà una scenografia dedicata alla festa degli innamorati. In gioco una coppia di fidanzati, pronti a fare il grande passo del matrimonio.

I pacchisti, non saranno i rappresentanti delle varie regioni d’Italia, come da prassi, ma familiari e amici dei concorrenti in gara.

Gli ospiti della puntata

Chi sono tutti gli ospiti che prenderanno parte alla puntata speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte? Dalle anticipazioni sappiamo che il cast sarà molto variegato.

Stefano De Martino in studio accoglierà diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Interverranno in studio Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ma anche Federica Nargi e Alessandro Matri.

Tra gli altri attesi, vedremo la presenza di Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani e Francesco Paolantoni. A loro si aggiungono anche: Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars.

Non mancherà anche l’orchestra diretta dal Maestro Pino Perris e il duo formato da Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Affari Tuoi sfida Io sono Farah

Così come successo a La Ruota della Fortuna su Canale 5 e come vedremo con L’Eredità su Rai 1, sempre sul primo canale Affari Tuoi prenderà il posto nella fascia serale.

Il programma condotto da Stefano De Martino, che come detto prende il nome ‘Nella Buona e nella Cattiva Sorte’, andrà a sfidare in prima serata la serie TV turca, Io sono Farah in onda su Canale 5.

