In questi giorni Giulia De Lellis e Tony Effe sono volati alle Maldive per godersi una vacanza di coppia. Sembrerebbe però che le cose non siano andate come previsto e che tra i due non siano mancate tensioni. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Il retroscena su Giulia De Lellis e Tony Effe

Sono trascorsi ormai alcuni mesi da quando Giulia De Lellis ha ufficializzato la relazione con Tony Effe. Da quel momento l’influencer e il rapper si sono spesso mostrati insieme in pubblico e sui social complici e affiatati e pare che tutto stia andando a gonfie vele tra loro. In questi giorni intanto la coppia ha deciso di volare alle Maldive e naturalmente la vacanza è stata testimoniata su Instagram. Giulia e Tony hanno infatti condiviso post mozzafiato, mostrando ai loro follower alcuni dei luoghi più suggestivi del posto. Ciò nonostante pare che la fuga romantica non sia andata come previsto e che tra i due non siano mancate alcune tensioni.

Secondo il settimanale Oggi infatti tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il cantante sarebbero sorti piccoli problemi. Prima di tutto Alberto Dandolo fa sapere che dietro a questo viaggio si nasconderebbero anche motivi lavorativi. L’influencer e il rapper infatti sarebbero volati alle Maldive per promuovere alcuni brand di moda di cui sono testimonial. Ma non è finita qui.

Stando a quanto si legge, le persone vicine a Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbero fatto sapere che attualmente tra i due ci sarebbe un rapporto altalenante. Si parla per di più di un aut aut che lei avrebbe lanciato al suo compagno. Il motivo? Un progetto per allargare la famiglia.

Al momento però i diretti interessati non hanno ancora commentato gli ultimi pettegolezzi sul loro conto e di conseguenza vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze.