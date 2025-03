Tra Rai 1 e Rai 2 Stefano De Martino ieri ha davvero fatto il botto! Il conduttore ha registrato degli ottimi ascolti nei suoi due programmi. Ecco i dati di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile.

Gli ottimi ascolti di Stefano De Martino

Questa mattina Stefano De Martino e la Rai possono sicuramente festeggiare, visti gli ottimi ascolti di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile! Con entrambe le trasmissioni sul primo e secondo canale, il conduttore ha conquistato un ampio pubblico, registrando dei dati davvero importanti, che fanno ben sperare per il futuro.

Si pensava che anche Stasera Tutto è Possibile sarebbe stato promosso su Rai 1 in occasione della puntata finale, ma per ora non cambierà collocazione e si penserà al tutto in vista della prossima stagione televisiva. Una mossa che è risultata vincente. A dimostrarlo gli ottimi ascolti registrati ieri sera da Stefano De Martino, che hanno portato Rai 2 a risultare addirittura il canale più visto!

Sul secondo canale Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto, come riferito dal sito di Davide Maggio, la bellezza di 2.338.000 spettatori pari al 16% di share. Come detto si è trattato del programma maggiormente seguito e la rete questa mattina, nel comunicato, ha sottolineato il record di ascolti registrati da Stefano De Martino.

Ma pensate che non è finita qui. Perché nell’access time di Rai 1, poco prima di “traslocare” su Rai 2 con Stasera Tutto è Possibile, De Martino ha realizzato un’altra puntata scoppiettante di Affari Tuoi. Il game show ha radunato davanti alla schermo un numero incredibile di telespettatori: ben 6.417.000 con il 30.1% di share.

Il debutto di Stefano De Martino nel programma ereditato da Amadeus, è stata senza dubbio una mossa più che vincente da parte della rete di viale Mazzini. Vertici che ora sperano chiaramente di mantenere questi risultati, in attesa di vedere il conduttore impegnato in altri progetti lavorativi.