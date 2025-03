Ospite a 5 Minuti, programma di Bruno Vespa, Stefano De Martino ha raccontato dell’orgoglio che ha provato quando è riuscito a ripagare i suoi genitori di tutti i loro sacrifici, regalando loro una casa.

Stefano De Martino e il gesto importante per i genitori

Stefano De Martino è stato ospite di Bruno Vespa nel programma 5 Minuti, dove ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo attuale momento d’oro dal punto di vista professionale.

Il conduttore e showman, alla guida di programmi di successo come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, ha raccontato il percorso che lo ha portato a essere oggi uno dei volti più amati della televisione italiana.

Durante l’intervista, ha parlato anche del suo privato, soffermandosi su un episodio della sua vita che lo ha reso particolarmente orgoglioso. De Martino, infatti, ha raccontato l’amore e la gratitudine verso i suoi genitori.

L’ex ballerino ha ricordando i sacrifici che hanno fatto per lui nel corso degli anni e il desiderio di ripagarli per tutto. Per questo, il momento che considera come una vera e propria “restituzione” è stato quando è riuscito a comprare loro una casa:

“Quello è stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici che avevano fatto per me in passato. Regalare loro una casa era una delle cose che avevo in mente di fare e fortunatamente ci sono riuscito.”

Come anticipato, nel corso dell’intervista, Stefano ha anche parlato dell’enorme successo che sta riscuotendo in televisione. Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che conduce con grande spontaneità e simpatia, è attualmente uno dei programmi più seguiti dell’access prime time.

“Credo che i telespettatori abbiano sviluppato una certa familiarità nei miei confronti e quindi hanno imparato a volermi bene“, ha dichiarato Stefano De Martino circa il successo del programma.

Per non parlare, poi, di Stasera tutto è possibile, show comico di Rai 2 che continua a conquistare il pubblico con il suo mix di leggerezza e divertimento, tanto da essersi quasi guadagnato la promozione sulla rete ammiraglia, per la puntata finale.