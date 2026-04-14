Herbert Ballerina ha avuto un piccolo incidente durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 13 aprile. Il comico, ospite della puntata, si è fatto male in studio.

Affari Tuoi, incidente per Herbert Ballerina: cosa è successo?

Colpo di scena durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 13 aprile, che ha visto come ospite in studio Herbert Ballerina. L’attenzione era su Sara, concorrente sarda, in studio insieme al fidanzato Emanuele, con cui si sposerà a settembre. L’emozione della concorrente era molto forte, proprio in vista di questo sogno che si realizza, e la presenza di Ballerina ha saputo portare un po’ di leggerezza e ironia, oltre a un colpo di scena inaspettato. Il percorso della concorrente è stato di alti e bassi, con una partita davvero altalenante e un conduttore particolarmente ispirato, pronto alle battute, soprattutto sul matrimonio e la vita di coppia.

A stemperare del tutto la tensione è stato proprio Herbert Ballerina che, come sempre, è riuscito a strappare una risata al pubblico e ai telespettatori. Il comico era pronto per entrare in scena in modo plateale, con una specie di lancio simbolico di fogli, come se fossero riso per festeggiare in anticipo le nozze della concorrente. Ma mentre era accovacciato in attesa del segnale per poter fare il suo ingresso trionfante in scena, una telecamere meccanica in movimento lo ha completamente travolto.

Herbert Ballerina, incidente in studio ad Affari Tuoi: il comico si è fatto male

Herbert è stato investito dalla telecamera

“Tu dovresti essere contento che la Rai investe su di noi” ⚰️#Affarituoi pic.twitter.com/rvKgfVOEZG — SOTER (@SonoSoter) April 13, 2026

Una telecamera ha travolto Herbert Ballerina mentre se ne stava nascosto in attesa del segnale del conduttore. Non si è trattato di un errore di un operatore, ma del passaggio di un sistema automatico. Herber si è fatto male e ha reagito nel suo modo ironico e divertente. “Ahi, mi sono fatto male, sto lavorando!” ha dichiarato. Stefano De Martino ha colto il siparietto e ha lanciato una battuta. “Dovresti essere contento che la Rai investe su di noi” ha dichiarato. “No, investe me” ha risposto Herbert, scatenando le risate del pubblico.

Un momento davvero molto divertente per i telespettatori, nonostante Ballerina si sia fatto male, fortunatamente in modo lieve. Dopo attimi di risate la partita è andata avanti e la concorrente è riuscita a portarsi a casa 50.000 euro, dopo una partita che sembrava essere molto sfortunata. Sicuramente un bel regalo per le nozze imminenti e nei loro ricordi rimarrà anche il siparietto di Herbert Ballerina alle prese con la telecamera automatica che lo ha travolto.