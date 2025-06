Una nuova puntata del gioco leader dell’access prime time è andata in onda stasera, domenica 15 giugno 2025, su Rai 1. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Andiamo a scoprirlo insieme

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Ultimo appuntamento della settimana con il programma condotto da Stefano De Martino che ogni sera tiene incollati davanti alla tv più di 5 milioni di telespettatori. Dopo la partita di Maia della Liguria, questa sera è il turno di Marina dalla Basilicata.

Marina viene da Rionero in Vulture in provincia di Potenza e di professione è impiegata in un’ottica. Ha conosciuto Michele, suo marito, proprio all’interno del negozio in cui lavora. A giocare al suo fianco è la sorella Roberta, che vive a Bologna per lavoro. Il pacco pescato da Marina nella ruota iniziale è il numero 10.

Quanto ha vinto stasera Marina ad Affari Tuoi? A breve lo scopriremo. Intanto si parte, come di consueto, con la chiamata dei primi sei pacchi. Non una partenza delle migliori, visto che vengono bruciati immediatamente 200.000 e 20.000 euro. Il terzo tiro è il primo blu da 100€. Fuori anche i ferricelli, la specialità regionale della serata.

Il primo giro si conclude con l’eliminazione del premio da 50.000 euro ma anche quello da 0€. Si arriva alla prima chiamata del Dottore con una situazione di parità tra rossi e blu. La prima offerta è del valore di 33.000 euro ma Marina decide di proseguire con la sua partita.

Secondo giro da tre tiri. Eliminati dal tabellone i 10.000 euro a cui segue la chiamata di due pacchi blu, quelli da 10 e 50€. Marina è in una situazione di momentaneo vantaggio: ci sono infatti sei pacchi rossi (tra cui quello da 300.000 euro) ancora in ballo contro cinque blu.

Il Dottore chiede nuovamente a Marina di scegliere tra offerta e cambio e la commessa lascia la scelta al suo interlocutore, che opta per il cambio. Al momento però la concorrente decide di tenere il suo pacco.

Quanto ha vinto Marina ad Affari Tuoi?

La partita non prosegue benissimo: bruciati subito i 100.000 euro, secondo premio più alto ancora in gioco. La seconda chiamata non va di certo meglio, con l’uscita di scena di 75.000 euro. Tripletta terribile per Marina, che fa fuori anche i 300.000 euro.

La partita di Marina precipita e passa in svantaggio, con solo tre rossi in palio. L’offerta del Dottore crolla ad ‘appena’ 6.350 euro. La pacchista decide di tritare l’assegno e di andare avanti con un giro composta da ben cinque chiamate.

Un altro rosso (5.000 euro) fuori dal tabellone. Di seguito escono di scena tre pacchi blu contenenti 500€, Gennarino, 1€ e 20€. Marina torna in vantaggio sul Dottore, il quale propone nuovamente un cambio. Questa volta però la concorrente decide di accettare la proposta: lascia il suo 10 e prende l’8.

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve lo sapremo. Intanto Marina decide di aprire il pacco appena cambiato: al suo interno c’erano 15.000 euro. L’ultima offerta del Dottore però è dello stesso valore del pacco appena aperto. Questa è l’offerta che Marina può accettare a condizione che riesca a pescare la carta dell’offerta.

La concorrente becca la carta corretta. La sorella Roberta consiglia alla pacchista di accettare l’offerta e tornare a casa con i soldi proposti. Marina è del suo stesso avviso e decide di accettare la proposta. Nel suo pacco c’erano 200 euro, mentre i 30.000 erano nell’altro ancora in gioco.

Se vi state chiedendo quanto ha vinto Marina stasera ad Affari Tuoi adesso abbiamo la risposta: 15.000 euro! Congratulazioni!