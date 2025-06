Secondo i recenti rumor Clara sarebbe tornata nuovamente single, ma avrebbe messo gli occhi su un ballerino del suo tour.

Clara sarebbe single

Dimenticate i rumors su Fedez, perché secondo quanto riportato da Grazia Sambruna su MowMag, Clara non solo non avrebbe nessun coinvolgimento con il rapper milanese, ma sarebbe addirittura tornata… single! Anche se nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia aveva assicurato che è impegnata con il suo fidanzato storico, il web continua a chiacchierare.

Secondo quanto ripreso dalla Sambruna non ci sarebbe nessun flirt e tantomeno un tradimento. La storia tra Clara e Jacopo, suo compagno da due anni, sarebbe giunta al termine in modo del tutto pacifico.

“Il rapporto tra Fedez e Clara sarebbe di natura puramente lavorativa, anche perché ‘Lei non prova proprio la minima attrazione per lui’, ci hanno spifferato all’orecchio gole parecchio profonde” – scrive Sambruna, spegnendo sul nascere ogni speculazione.

La fine della relazione tra Clara e Jacopo sarebbe stata una decisione condivisa: l’amore, semplicemente, non era più quello di un tempo. I due continuano a seguirsi su Instagram e rimangono uniti solo dall’affetto per Coco, il cane di famiglia. Per le vacanze estive, però, pare abbiano già preso strade separate.

E mentre il capitolo con Jacopo si sarebbe chiuso senza rancori, ci sarebbe una nuova curiosità. Pare infatti che Clara abbia mostrato un certo interesse per uno dei ballerini del suo tour estivo.

“Piuttosto, ora che avrebbe posto fine a una relazione che, a quanto ci risulta, non funzionava più come un tempo da parecchio, avrebbe messo gli occhi su un’altra persona. Qui siamo alle soglie del fantagossip, ma ci riportano e quindi vi riportiamo che la cantante starebbe provando più di un bollore per uno dei ballerini del suo tour estivo, trovandolo ‘molto bono’, parole sue” – rivela ancora Grazia Sambruna.

Chi sarà il fortunato che ha attirato l’attenzione della cantante? Per ora, resta solo da osservare con attenzione i suoi passi… di danza. Intanto Clara ha smentito e ironizzato sul presunto flirt con Fedez e al momento non ha chiarito quella che è la sua vera situazione sentimentale.