Lunedì 26 maggio va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento da non perdere con Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi. Curiosi di sapere quanto è stato vinto nella puntata di stasera? Scopriamo insieme com’è andata!

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera

Dopo la partita di ieri che ha visto protagonista Elena Sofia dal Friuli Venezia Giulia, è tempo di nuovi concorrenti. Anche oggi, subito dopo il TG, è tornato su Rai 1 l’appuntamento con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Ma quanto hanno vinto nella puntata di questa sera?

Nella puntata di oggi, lunedì 26 maggio, è toccato a Chiara mettersi in gioco. Rappresentante della regione Emilia Romagna, ha scelto il pacco numero 6. Originaria di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), di professione fa l’informatrice farmaceutica, ed è stata accompagnata durante la partita da Federico, suo fidanzato.

La gara è entrata subito nel vivo con l’apertura dei primi sei pacchi: 30.000 Euro, 100 Euro, 50.000 Euro. Poi abbiamo visto svanire altre tre cifre dal valore di 5.000 Euro, 300.000 Euro e 20 Euro. Queste prime mosse di Chiara hanno cominciato a delineare la sua partita di Affari Tuoi.

Inevitabile l’intervento del Dottore, che ha cominciato a muovere i fili della partita di stasera, chiedendo un cambio o offerta, per poi proporre subito un’offerta da 25.000 Euro. Alla proposta, Chiara ha ringraziato con cortesia per poi decidere di andare avanti per la sua strada. Per tale ragione abbiamo visto sparire altri tre pacchi: 1 Euro; 500 Euro e 5 Euro.

Proseguiamo per vedere com’è andata avanti la partita di Chiara ad Affari Tuoi e dunque scoprire quanto hanno vinto stasera nel gioco dei pacchi…

Chiara quanto ha vinto?

La puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, lunedì 26 maggio, ha visto come detto protagonista Chiara, pacchista della regione Emilia Romagna. Fin dalle prime battute, la partita è scivolata via ma con qualche intoppo, dato che sono già spariti i 300.000 Euro. Ma vediamo insieme com’è proseguita e quanto hanno vinto stasera.

Altra nuova proposta da parte del Dottore: un cambio di pacco! Chiara ha rifiutato per il momento e preferito proseguire la sua partita con decisione. Il gioco è proseguito con l’apertura di tre pacchi che hanno eliminato cifre importanti: 200.000 euro, 10.000 euro, e infine il pacco che conteneva le lasagne. A quel punto, il Dottore ha avanzato un’altra offerta con 2 tiri da 15.000 Euro, ma la concorrente ha deciso di rifiutare.

Poco dopo sono stati aperti due pacchi da 200 Euro e da 15.000 Euro. La gara ha continuato a tenere alta la tensione. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi Chiara e il suo compagno Federico? Vediamo le prossime mosse. Quando il Dottore ha proposto un nuovo tiro ha messo sul piatto il cambio. A questo punto Chiara ha scelto di proseguire per la propria strada, aprendo un ulteriore pacco che conteneva Gennarino.

A quel punto sono rimasti in gioco solo 5 pacchi. Il Dottore è tornato con una nuova offerta: un tiro per un cambio o un’offerta. E ne è arrivata una da 20.000 Euro. Dopo una breve riflessione, la concorrente ha deciso di giocarsela e ha continuato con forza per la sua strada. Quindi ha eliminato un altro pacco da 75.000 Euro.

Sul finale, il Dottore ha rilanciato con un tiro e un cambio, accettato da Chiara. La concorrente ha sostituito il 6 per il 18. Poi ha avuto modo di aprire un altro pacco da 0 Euro. Ottima possa per la pacchista, che ha fatto esplodere lo studio sulle note di Anema e Core coinvolgendo anche gli altri protagonisti.

Alla fine sono rimasti solo tre pacchi: uno da 50 Euro, uno da 20.000 e uno da 100.000 Euro. Ennesima chiamata del Dottore, che ha proposto un tiro da 20.000 Euro. Su suggerimento del suo compagno ha rifiutato ancora e ha proseguito, per poi aprire un ultimo pacco da 100.000 Euro.

Il Dottore prima di chiudere la partita ha proposto un’altra mossa: il cambio, ma Chiara ha rifiutato. Questo ha permesso di scoprire che Chiara, nel proprio pacco, aveva 50 euro, mentre l’altro conteneva 20.000 euro.

Dunque, rispondendo alla domanda che molti si pongono: quanto ha vinto il concorrente di Affari Tuoi stasera, 26 maggio? Possiamo dire con certezza che Chiara ha portato a casa solo 50 euro!