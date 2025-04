Parte una nuova settimana di Affari Tuoi su Rai 1. Scopriamo quanto hanno vinto stasera nel gioco dei pacchi più famoso della tv!

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Se non hai avuto modo di vedere Affari Tuoi e ti stai chiedendo quanto hanno vinto stasera al gioco dei pacchi abbiamo la risposta per te. Dopo la giocata poco fortunata di Chiara delle Marche, nel programma sovrano dell’access prime time condotto da Stefano De Martino è il turno di Noemi.

Noemi gioca per la Basilicata e viene da Carbone, in provincia di Potenza. Ha 25 anni e un’addetta al controllo qualità. Al suo fianco c’è il fidanzato Armando, con cui convive da 5 anni. Per lei il pacco numero 3.

La partita di Noemi inizia con i primi 6 tiri. Il primo pacco contiene 20€, poi quelli da 20.000 euro e 75.000 euro. Partenza tutt’altro che incoraggiante, con l’uscita anche dei pacchi contenenti 200.000 euro e 30.000 euro. Il primo giro si conclude con il pacco da 500 euro.

Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A questo punto della partita arriva la prima chiamata del Dottore, che offre a Noemi 22.000 euro. La concorrente decide però di rifiutare l’assegno e di andare avanti con il gioco.

Il secondo giro va decisamente meglio con l’eliminazione dei premi da 50€, 100 e 200 euro. Arriva la seconda telefonata del Dottore, che propone un cambio. Noemi rifiuta però la proposta e va avanti con altri tre tiri. Il primo pacco chiamato contiene Gennarino, la mascotte di Affari tuoi, che viene “liberato” anche stasera.

Si aggiungono poi 5.000 euro e 1€. Terzo contatto telefonico da parte del Dottore, che questa volta offre 31.000 euro. Anche in questo caso però la concorrente lucana decide di andare avanti.

Quanto ha vinto Noemi ad Affari Tuoi?

Un nuovo tiro fortunato per Noemi, che elimina dal tabellone anche il premio da 10 euro. Questa volta però il Dottore opta per un cambio. Si riparte con 15.000 euro e, purtroppo, 300.000 euro. L’offerta del Dottore in questo caso torna all’importo iniziale di 22.000 euro. Anche in questo caso però Noemi decide di tritare l’assegno e di proseguire con il gioco.

Si riparte in salita con la scelta del pacco da 50.000 euro. Torna di nuovo il Dottore, che propone nuovamente un cambio. Questa volta però Noemi decide di accettare l’offerta e cambia il suo pacco 3 con il numero 13 della Liguria. La concorrente apre immediatamente il pacco appena lasciato che conteneva il Pezzente, la specialità lucana della serata.

Prima dell’ultimo tiro della partita il Dottore fa una nuova offerta a Noemi del valore di 25.000 euro. Anche questa volta però si sceglie di proseguire. Purtroppo però viene scelto il pacco con il premio più alto rimasto in gioco, quello da 100.000 euro.

Noemi decide di andare alla Regione Fortunata e di rinunciare al suo pacco, che conteneva 0€. La prima scelta della concorrente è la Valle d’Aosta, che si rivela errata. La pacchista è chiamata a compiere una nuova scelta tra 10 regioni. In questo caso la scelta ricade sulla Puglia.

Nulla da fare per Noemi! La Regione Fortunata della puntata è la Sardegna e la concorrente torna a casa a mani vuote.