Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor, la diciannovesima per l’esattezza. Il talent però potrebbe fare a meno di uno dei suoi amati giudici. Ecco di chi si tratta e cosa si dice a proposito di questo pettegolezzo.

X Factor, un giudice vicino all’addio?

Ancora 4 mesi e tornerà su Sky la nuova edizione (la 19esima per la precisione) di X Factor. Alla conduzione del programma ritroveremo Giorgia. Insieme a lei Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro in giuria. Ma c’è un ma, perché secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia pare che Manuel Agnelli starebbe pensando di lasciare il programma.

“Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma”, ha scritto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Secondo il retroscena sembrerebbe che il leader degli Afterhours avrebbe preso “una scelta senza ripensamento totale e definitiva“. Ciò potrebbe dunque riservare una modifica importante al cast di X Factor (che dovrebbe partire a settembre).

Il presunto addio del giudice di X Factor potrebbe quindi aprire all’ingresso di un nuovo membro, come precisato dal giornalista:

“La produzione sta cercando un nuovo giudice (non si escludono clamorosi ritorni e colpi di scena). Intanto, sono confermati Jake la Furia, Paola Iezzi e ovviamente Achille Lauro. Confermata anche Giorgia alla conduzione”.

Nonostante non siano arrivate conferme o smentite per ora, l’addio di Manuel Agnelli a X Factor sta facendo chiacchierare e non mancano ovviamente ipotesi che avrebbero portato l’artista ad abbandonare. Stando al rumor la sua decisione pare sia dettata dal mancato rapporto con un altro giudice: “Il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli”.

Vedremo se queste chiacchiere troveranno conferme dai diretti interessati e soprattutto a questo punto quale sarà la formazione ufficiale della prossima edizione di X Factor. Per ora né loro ne il programma è intervenuto sul pettegolezzo. Staremo a vedere.