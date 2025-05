Ieri 12 maggio durante la puntata di Affari Tuoi quanto hanno vinto? Al gioco dei pacchi ha giocato Jasmine della Toscana. Ecco com’è andata.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi 12 maggio

La partita non particolarmente fortunata di Vanessa della Sardegna è già in archivio. Ieri ad Affari Tuoi quanto hanno vinto? Durante la puntata del 12 maggio ha giocato Jasmine dalla Toscana, accompagnata dal suo fidanzato Matteo. Il pacco scelto è il numero 8.

I primi tre tiri per Jasmine sono state delle vere e proprie montagne russe. Per primo è andato via un pacco rosso che al suo interno conteneva ben 15.000 Euro. Successivamente ha trovato la specialità regionale, ovvero il panforte, ma poi la prima batosta con i 200.000 Euro sfumati sotto ai suoi occhi. Nei tiri successivi Jasmine ha eliminato 20 Euro, 0 Euro e 30.000 Euro.

Com’è quindi proseguita la partita della pacchista e quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Prima di arrivare a questo momento preciso è arrivata la prima offerta da 30.000 Euro da parte del Dottore, chiaramente rifiutata. In seguito la concorrente ha visto andare via prima i 20.000 Euro e poi i 10.000 Euro fino a Gennarino.

LEGGI ANCHE: Fedez riceve il Tapiro dopo la rissa sfiorata con Blur

Il Dottore ha quindi proposto il cambio, ma la coppie di fidanzati ha detto no. A seguire due blu dal valore di 10 Euro e di 200 Euro sono andati via, più uno rosso da 5.000 Euro. La successiva proposta del Dottore da 35.000 Euro ha ricevuto l’ennesimo “no”. Poi i blu da 50 Euro e un altro cambio rifiutato e 1 Euro.

Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto dopo queste mosse fatte da Jasmine e Matteo? La chiamata del Dottore ha messo sul piatto 40.000 Euro, ma lei ha detto di no, per poi vedere eliminati 300.000 Euro. La concorrente ha continuato a credere al suo numero 8 e non ha accettato la proposta di cambio.

Un altro pacco eliminato è da 100.000 Euro, poi Jasmine e il suo compagno hanno detto “no” ai 15.000 Euro.

Per scoprire quanto hanno vinto ad Affari Tuoi il 12 maggio, continuate la lettura dell’articolo…

La partita di Jasmine al gioco dei pacchi

Le ultime giocate di Affari Tuoi hanno visto sparire altri 50.000 Euro. E qui il colpo a sorpresa di Jasmine, che ha scelto di cambiare il proprio pacco con il 3. A quanto pare la mossa si è rivelata corretta, dato che ha pescato solo 100 Euro.

A questo punto quanto hanno vinto ad Affari Tuoi, oggi 12 maggio? Da una parte i 75.000 Euro, dall’altra i 500 Euro. Il Dottore ha proposto 25.000 Euro. Dopo averci riflettuto un po’ Jasmine e il suo fidanzato Matteo hanno proseguito la loro partita, decidendo di andare fino in fondo.

“Il coraggio viene premiato” ha detto Stefano De Martino quando è stata svelata la cifra con la quale Jasmine e Matteo sono tornati a casa. Se vi state chiedendo dunque quanto hanno vinto ad Affari Tuoi il 12 maggio, la risposta è ben 75.000 Euro. Congratulazioni alla coppia!