In zona nomination Loredana Cannata ha dato il suo voto a Mario Adinolfi, svelando cosa pensa realmente di lui.

Loredana Cannata nomina Adinolfi

A distanza di una settimana dall’inizio de L’Isola dei Famosi è chiaro che tra Loredana Cannata e Mario Adinolfi non ci sia alcuna compatibilità caratteriale e di pensiero. E ciò è emerso anche durante le nomination di ieri sera, quando l’attrice non si è sottratta a dire ciò che pensa realmente del giornalista. Un po’ come accaduto lo scorso appuntamento quando Alessia Fabiani ha compiuto lo stesso discorso.

LEGGI ANCHE: La seconda puntata de L’Isola dei Famosi cala ancora (ma resiste) e perde contro Gerri, gli ascolti

Mentre la naufraga è stata spedita a Playa Montecristo insieme ad altri tre concorrenti, dall’altra parte a Playa Uva non sono mancate frecciate da parte di Adinolfi, alle quali Loredana ha risposto e sono poi emerse in puntata ieri.

Tornata in gioco con i suoi compagni, Loredana Cannata non appena raggiunta la zona nomination ha voluto immediatamente dire la sua. Per quanto avesse potuto vendicarsi su Patrizia (perché l’aveva nominata), ha preferito giocare diversamente. Senza troppi giri di parole ha mostrato l’immagine di Mario Adinolfi, persona a cui ha dato il suo voto, per poi darne una motivazione:

“Perché ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse e vuole che il diritto all’aborto sia eliminato. Lo nomino perché ha invocato i fucili contro le unioni civili degli omosessuali. Non crede che ci siano stati omicidi, suicidi di omosessuali che si sono tolti la vita per l’omofobia e il bullismo. Ha anche chiesto che fosse censurato il bacio gay in un film Rai”.

Le parole di Loredana in nomination

Per concludere Loredana Cannata ha aggiunto ancora: “E perché ritiene che gli animali siano senz’anima anche se ce l’hanno nel nome e che sono su questo pianeta al servizio dell’uomo andando così a giustificare tutto quello che passano. Le atrocità che subiscono miliardi di animali ogni giorno”.

Nel replicare il rito di togliere ogni traccia della sua nomination anche Loredana Cannata ha bruciato la foto di Mario Adinolfi. A lui ha dato così la sua votazione. Mentre ha compiuto questo gesto, ha aggiunto delle altre parole:

“… E che brucino tutte le idee che portano. Idee che per secoli hanno portato violenza e morte alle donne. Ma anche agli omosessuali, agli animali ma anche all’umanità e alla natura in generale”.

Loredana non condivide le idee di Mario e sceglie di nominarlo.#Isola pic.twitter.com/YdGZ8Rq0zT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2025

Si tratta dunque di motivi che esulano dalla permanenza in Honduras (sebbene a questo Loredana Cannata abbia già risposto a Mario Adinolfi e viceversa). L’attrice però non d’accordo con i suoi ideali ha deciso di nominarlo e ora vedremo se in settimana decideranno di affrontare l’argomento vis a vis.