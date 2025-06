Quanto hanno vinto stasera, mercoledì 11 giugno 2025, ad Affari Tuoi? Scopriamo insieme chi ha giocato e come è andata

Una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in onda mercoledì 11 giugno 2025. Chi ha giocato e quanto hanno vinto stasera? Scopriamolo insieme

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi

Dopo la vittoria ‘a metà’ della calabrese Natalia a giocare nel corso della puntata dell’11 giugno 2025 del programma re dell’access prime time con Stefano De Martino è Giovanni per il Veneto.

Giovanni viene da Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, e lavora in Agenzia delle Entrate. Al suo fianco c’è la madre Maria Luisa ed è un operatore sanitario prossima alla pensione. Il pacco pescato dalla ruota è quello con il numero 17.

Si parte con i canonici primi sei tiri. La prima scelta ricade sulla new entry dalla Calabria contenente, purtroppo, 100.000 euro. Si prosegue con 50€ e successivamente con un’altra scelta infausta che vale 300.000 euro. Niente da fare neanche con la quarta chiamata, che costa 50.000 euro.

Stefano decide di andare in soccorso del concorrente con un bel mantra propiziatorio coinvolgendo tutto il pubblico in studio. Ma non c’è nulla da fare, il pacco chiamato da Giovanni è quello contenente 200.000 euro. Il primo giro si conclude con l’eliminazione di un altro pacco rosso, quello da 15.000 euro.

Giovanni arriva al primo contatto telefonico con il Dottore senza i tre premi più alti. Proprio per questa ragione la prima offerta economica è di ‘appena’ 10.000 euro. Proposta che viene immediatamente rifiutata dal concorrente.

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve lo scoprirete. Per il dipendente dell’Agenzia delle Entrate ci sono altri sei tiri consecutivi da fare. Si riparte con un altro rosso, di 5.000 euro, e poi quello da 10.000 euro.

Sono rimasti solo tre pacchi rossi in gioco contro ben nove blu. Finalmente si torna a eliminare un pacco con un premio di basso valore, 5€. I festeggiamenti durano poco, perché subito dopo vengono bruciati anche i 30.000 euro. La tensione viene attenuata con l’uscita del pacco con 0€. Ennesimo pacco rosso, da 20.000 euro.

Quanto ha vinto Giovanni stasera?

C’è solo un pacco rosso (quello da 75.000 euro) ancora in ballo quando arriva la seconda telefonata del Dottore. C’è una nuova offerta, di soli 4.000 euro. L’assegno però viene tritato e la proposta rispedita al mittente. Il gioco di Giovanni prosegue con quattro tiri.

Il terzo giro inizia con l’uscita di Gennarino, la simpatica mascotte a quattro zampe del programma. Si limitano i danni di una partita tutt’altro che fortuntata con l’uscita dei pacchi da 10€, le sarde in saor (specialità regionale della serata) e 200 euro.

Nuova chiamata da parte del Dottore che questa volta propone un cambio. Giovanni però rifiuta la proposta. Un solo tiro da fare per il veneto ed è quello fortunato: eliminato dal tabellone il pacco da 1€. La partita viene ripresa con un rosso e due blu ancora in ballo.

Arriva un nuova offerta del Dottore, che sale a 19.000 euro. Dopo un attimo di riflessione, Giovanni decide di rifiutare l’offerta. Ultimo tiro da fare prima del ballottaggio finale. Scelto il pacco 14 del Trentino Alto Adige, che contiene 500 euro.

Una partita, che sembrava segnata sin dall’inizio, è stata raddrizzata. Due pacchi rimasti in gioco: uno da 75.000 e uno da 100 euro. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve lo scopriremo.

Il Dottore propone un’ultima offerta economica del valore di 30.000 euro, proposta che Giovanni decide di accettare. La sua scelta si è rivelata sbagliata: nel suo pacco c’erano 75.000 euro. Se vi state chiedendo quanto ha vinto Giovanni ad Affari Tuoi finalmente abbiamo la risposta è 30.000 euro! Congratulazioni!