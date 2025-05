Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nel corso della puntata di sabato 24 maggio 2025? Scoprilo insieme a Novella 2000.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi

Puntata del sabato sera di Affari Tuoi. Dopo l’ottima performance di Anita dalla Basilicata, a giocare con Stefano De Martino sabato 24 maggio 2025 è stata Valeria per l’Abruzzo.

Valeria viene da Cepagatti, in provincia di Pescara, è social media manager e da 10 anni è anche istruttrice di ginnastica ritmica. Al suo fianco c’è la sorella Alice, anche lei istruttrice. Il pacco che ha pescato è quello con il numero 10.

La partita di Valeria inizia con l’uscita di 15.000 euro, a cui seguono i pacchi con 100.000€ e Gennarino, la mascotte del programma. Gli ultimi tre pacchi del primo giro contengono invece due blu dal valore di 100, 1 e 50€. Momentaneo vantaggio per la concorrente quando arriva la prima chiamata del Dottore con un’offerta di 36.000 euro.

Valeria decide però di proseguire la partita e andare avanti con altri tre tiri. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve avrete la vostra risposta. Il gioco prosegue con l’eliminazione dal tabellone del pacco di 10€, a cui seguono 50.000 e 200 euro. 4 pacchi blu contro 7 rossi ancora in gioco ed è il turno della seconda chiamata del Dottore.

Questa volta l’offerta vale ben 40.000 euro. Valeria sceglie però di tritare l’assegno e di continuare ancora la sua partita. Inizia adesso il terzo giro con un primo pacco da 30.000 euro, poi uno da 10.000 e infine 500€.

Squilla di nuovo il telefono e dall’altra parte della cornetta c’è il Dottore con una nuova offerta ancora più alta: 50.000 euro. Valeria sceglie però di proseguire con il gioco con un solo pacco da chiamare, che vale 20.000 euro.

Quanto ha vinto Valeria ad Affari Tuoi?

Chiama nuovamente il Dottore con un’ulteriore offerta, ancora di 50.000 euro. Nulla da fare però, l’istruttrice di ginnastica ritmica sceglie di proseguire. Manca sempre meno per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Bruciato il premio più alto, quello da 300.000 euro.

Il Dottore questa volta propone un cambio. Dopo lunghi momenti di esitazione Valeria sceglie di rifiutare il cambio e mantenere il suo pacco. C’è un solo tiro da fare che, purtroppo, costa 75.000 euro. La situazione questa volta è a favore del Dottore, con due rossi e tre blu in gioco.

L’offerta scende a 20.000 euro ma Valeria non demorde e trita l’assegno. Viene aperto il pacco contenente le ferratelle, la specialità regionale della serata. Questa volta però Valeria decide di cambiare il suo pacco con il numero 6.

Scelta fortunata, visto che il pacco appena abbandonato conteneva 0€. Il Dottore torna ad offrire 36.000 euro ma Valeria non sente ragioni: rifiuta l’offerta e prosegue fino all’ultimo tiro.

L’ultima chiamata prima del ballottaggio finale costa purtroppo 200.000 euro. Decide di andare alla Regione Fortunata e aprire il suo pacco, che conteneva 20€.

La prima scelta, che potrebbe valere 100.000 euro, è la Puglia. Non è questa però la regione corretta. Secondo tentativo, del valore di 50.000 euro. Valeria opta per l’Emilia Romagna. Anche in questo caso però la scelta risulta errata: la Regione Fortunata di stasera è il Veneto.

Se vi state perciò chiedendo quanto ha vinto stasera Valeria ad Affari Tuoi ora avete la vostra risposta: la concorrente dell’Abruzzo torna a casa con 0 euro.