Quanto hanno vinto stasera nel corso della puntata di venerdì 23 maggio 2025 ad Affari Tuoi? Scopriamo insieme chi ha giocato e quanto si è portato a casa.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Stasera, venerdì 23 maggio 2025, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo la partita vinta “a metà” di Joelle stasera è Anita dalla Basilicata a giocare con Stefano De Martino.

Anita viene da Potenza e nella vita lavora come commessa in un negozio di abbigliamento maschile. Al suo fianco c’è il fidanzato Ciro, calciatore e allenatore, che ha conosciuto all’interno di un altro negozio in cui ha lavorato in precedenza. La coppia si sposerà a inizio luglio a Sorrento. La concorrente scarta il pacco che ha pescato alla ruota iniziale, che è quello con il numero 9.

Il primo round è composto, come al solito, da sei tiri. Anita parte dal pacco della new entry del Veneto, contenente 10€. Subito dopo viene liberato Gennarino, il cagnolino che ogni sera fa il suo saluto ai telespettatori. La scia positiva prosegue con l’uscita dei peperoni cruschi, la specialità regionale della serata. Il primo passo falso costa ad Anita il premio più alto, quello da 300.000 euro.

Il primo giro si chiude con l’uscita di 200 e 30.000 euro. Momentaneo vantaggio per la pacchista quando arriva la prima chiamata del Dottore. La prima offerta economica è del valore di 30.000 euro, prontamente rifiutati dalla coppia.

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve avrete la vostra risposta. Intanto Anita prosegue con il gioco con altri tre tiri. Eliminati purtroppo ben tre pacchi rossi: 100.000, 10.000 e 15.000 euro. Il Dottore chiama nuovamente ma questa volta propone un cambio. La commessa decide però di mantenere il suo pacco e di rispedire al mittente la proposta.

Quanto ha vinto Anita ad Affari Tuoi?

La partita di Anita prosegue con il terzo giro da tre tiri. La commessa sceglie il numero 19, numero legato a sua madre: scelta fortunata, il pacco contiene solo 50€. Subito dopo vengono eliminati i pacchi da 100 e 50.000 euro. La terza telefonata del Dottore contiene un’offerta, di nuovo del valore di 30.000 euro. L’assegno viene però tritato.

Si va avanti con il quarto giro e Anita riesce a beccare il pacco contenente i 20€. Il telefono squilla nuovamente e il Dottore torna a riproporre un cambio. Ancora una volta la risposta è negativa. Eliminati dal tabellone anche i 20.000 euro. Restano in gioco tre rossi e tre blu quando arriva una nuova offerta del Dottore ed è di nuovo di 30.000 euro. Anita e Ciro sono però fermi sulla loro posizione e decidono di proseguire con il gioco.

Manca sempre meno per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Eliminato anche il pacco contenente 0€: si festeggia sulle note di Anema e Core di Serena Brancale. Arriva di nuovo la proposta di un cambio ma anche questa volta la risposta è no! Anche il pacco da 5€ è fuori. Resta solo un pacco blu e ancora tre rossi in gioco (tra cui quello da 200.000 euro).

Il Dottore contatta nuovamente Stefano De Martino, questa volta per proporre alla coppia di lasciare il gioco con in tasca 37.000 euro. Anita e Ciro intendono però proseguire. Un tiro che risulta però non fortunato: eliminato il premio massimo da 200.000 euro.

Alla concorrente viene offerto ancora un cambio. Questa volta però Anita sceglie di cambiare il pacco numero 9 con il 6. La commessa decide di aprire immediatamente il pacco appena lasciato per scoprirne il contenuto: c’erano solo 500€. Anita arriva al ballottaggio finale con 75.000 e 5.000 euro, quindi con ‘soldi sicuri’.

L’ultima offerta della serata del Dottore è del valore di 30.000 euro. Anita questa volta però decide di accettare l’offerta. Nel loro pacco c’erano 5.000 euro, quindi la scelta si è rivelata giusta.

Se vi state perciò chiedendo quanto ha vinto stasera Anita ad Affari Tuoi ora avete la vostra risposta: la commessa della Basilicata torna a casa con 30.000 euro.