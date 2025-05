Mario Adinolfi ha dato voce al suo pensiero in merito alle adozioni e ha avuto un dialogo con Mirko Frezza sulla questione

Durante una conversazione con gli altri naufraghi a L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha dato la sua opinione in merito alle adozioni da parte di coppie omogenitoriali.

Il pensiero di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti della corrente edizione de L’Isola dei Famosi e il pubblico ha parlato di lui non solo per i piccoli screzi con Loredana Cannata, ma anche per alcuni privilegi che sembra avere rispetto agli altri naufraghi.

Nel corso del daytime di Canale 5 è stato mostrato, inoltre, uno spezzone in cui Adinolfi dice la sua in merito alle adozioni. Si trova sulla spiaggia con Alessia Fabani, Omar e anche Mirko, e tutti insieme stanno dialogando in merito alla questione. Il giornalista afferma:

“Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Credo che sia vero che chiunque può accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà o una mamma. Anche i padri addottivi migliori del mondo… Il ragazzo a una certa età si chiederà chi sono i genitori biologici”.

“Questo è naturale, però poi…“, ha esclamato Alessia nel momento in cui poi Mirko ha preso la parola. Questo concorrente non si è trovato d’accordo completamente con il discorso di Mario Adinolfi e ha fatto un esempio:

“Io ti porto a casa che hai due mesi, ti porto a casa mia. A 18 anni ti svegli e mi fai questa domanda? Ma che ca**o ne sai di chi sei figlio? Non pensi che non sei mio? Io non glielo dico, ma perché devo dirglielo?”.

Un botta e risposta che ha rispecchiato due modi diversi di pensiero e che si è risolto con una risata, come si può vedere nel video pubblicato sul profilo Twitter del reality. Anche Chiara Balistreri, ascoltando da una parte la conversazione, ha voluto dire la sua: “Io sono cresciuta con una persona che non è il mio padre biologico e mi ha supportato in tutto“.