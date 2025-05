Giovedì 15 maggio su Rai 1 è in programma una nuova puntata imperdibile con il gioco dei pacchi. Vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Vediamo insieme cosa è successo!

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

L’emozionante partita di Daniela dalla Campania ieri, lascia spazio a nuovi concorrenti. Oggi su Rai 1 dopo il TG ha fatto ritorno l’appuntamento con il gioco dei pacchi, presentato da Stefano De Martino. Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

Durante la puntata di oggi domenica 11 maggio si è messo in gioco Marco. Si tratta del pacchista della Liguria, che ha poi pescato il pacco numero 3. Il concorrente arriva da La Spezia e di mestiere fa il pescivendolo. Insieme a lui Valeria, sua moglie. Si sono conosciuti da ragazzini e condividono la passione per il ballo.

I telespettatori dopo avere conosciuto queste prime informazioni, hanno atteso con ansia il risultato finale che risponde alla domanda: quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, oggi 11 maggio.

La partita ha preso il via con l’eliminazione di sei pacchi, in questo preciso ordine: 30.000 Euro; 200.000 Euro e 100.000 Euro, per cominciare. Poco dopo ad Affari Tuoi, Marco ha selezionato altri tre pacchi, portavano con sé le seguenti cifre 100 Euro, ma anche il Pigato (tipico vino bianco ligure) e, infine, Gennarino.

Terminata questa prima fase, è il Dottore a proporre immediatamente con cambio oppure offerta al concorrente. Marco di Affari Tuoi ha suggerito per un’offerta. Così il Dottore ha proposto 25.000 Euro. Marco ha deciso di proseguire la sua partita.

Così abbiamo assistito all’eliminazione di altri pacchi da: 500 Euro; 0 Euro e 10.000 Euro. Com’è proseguita la partita di Marco?

Ecco quanto ha vinto Marco

Quindi ad Affari Tuoi quanto hanno vinto oggi 15 maggio? Stasera durante la partita di Marco è arrivata una nuova chiamata da parte del Dottore. Il suggerimento è stato il seguente: cambio oppure offerta e ha scelto la seconda. La proposta è di 30.000 Euro. Il concorrente ha deciso di andare avanti per la propria strada.

Nei successivi 3 pacchi abbiamo visto l’eliminazione per la precisione di questi pacchi dal valore di: 300.000 Euro; 200 Euro e 20 Euro. Viste le tre mosse fatte, il Dottore ha accennato al cambio o quattro tiri da 15.000 Euro. Marco di Affari Tuoi ha rifiutato. Poi ha aperto subito il pacco che aveva 15.000 Euro.

La gara si è fatta via via sempre più interessante. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Marco ha proseguito con lo “spacchettare” i pacchi chiamati. Prima sono stati eliminati 75.000 Euro, e in seguito 20.000 Euro e 50 Euro.

Sono rimasti così in gioco ad Affari Tuoi ancora 4 pacchi. Il Dottore ha fatto una nuova proposta e ha suggerito a Marco di scegliere una carta tra offerta o cambio, lui ha pescato l’offerta e il Dottore ha messo sul piatto ben 2 tiri da 10.000 Euro.

Ci stiamo avvicinando alla fine della serata per scoprire finalmente quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata del 15 maggio? La partita di Marco è proseguita spedita con coraggio, tanto che ha respinto al mittente i soldi proposti dal Dottore. Nel pacco successivo ha trovato 1 Euro prima e 5.000 Euro dopo.

Durante l’ultima fase sono ovviamente rimasti solo due pacchi: uno da 10 Euro, nell’altro 50.000 Euro. Il Dottore per l’ultima mossa ha chiesto il cambio. Marco

Così abbiamo scoperto che Marco ha trovato 50.000 Euro nel suo pacco. L’avversario invece aveva 10 Euro. Se quindi vi state domandando quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, possiamo svelarvi che Marco nella puntata dell’15 maggio ha vinto 50.000 Euro. Congratulazioni!