Mercoledì 14 maggio va in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Quanto hanno vinto stasera al gioco dei pacchi? Scopriamolo insieme!

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi il 14 maggio 2025

Quanto hanno vinto e chi ha giocato stasera, mercoledì 14 maggio 2025, ad Affari Tuoi? Torna l’appuntamento dell’access prime time di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. Dopo la ‘vittoria non vittoria’ del pompiere Enrico del Piemonte, questa sera è il turno di Daniela della Campania.

Daniela viene da Gragnano, è un’insegnante di scuola primaria. Al suo fianco c’è la sorella Marina, infermiera, che la accompagnerà nel corso della serata. Il pacco pescato è quello con il numero 6. Ai blocchi di partenza, si inizia con l’apertura dei primi sei pacchi.

La partita inizia con l’uscita del premio da 100€ e subito dopo quello da 200.000. E poi ancora via dal tabellone i pacchi rossi da 15.000, 100.000 e 50.000 euro. Il primo giro si chiude con l’eliminazione del premio da 5 euro. È il momento della prima telefonata del Dottore, che parte con un’offerta del valore di 20.000 euro. L’insegnante decide però di rifiutare e di proseguire con il gioco.

Si riparte con 10.000 euro, a cui seguono i blu da 200 e 0€. Momento di festa sulle note di Anema e Core di Serena Brancale prima della seconda chiamata della serata del Dottore. Ancora una volta arriva un’offerta per la pacchista, che anche questa volta è del valore di 20.000 euro. Daniela però non demorde, trita l’assegno e va avanti.

Quanto ha vinto Daniela ad Affari Tuoi?

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata di mercoledì 14 maggio a breve avrete la vostra risposta. Il terzo giro di Daniela parte malissimo e viene eliminato il pacco con il premio più alto, quello da 300.000 euro. Si procede con l’uscita di 1€ e di Gennarino, la mascotte a quattro zampe del programma.

La situazione torna in parità, con quattro pacchi rossi e quattro blu ancora in gioco. Squilla di nuovo il telefono con il Dottore che fa una nuova offerta, questa volta del valore di 10.000 euro. Daniela decide di proseguire con un giro da quattro tiri e di non accettare la proposta.

Dal tabellone vengono fatti fuori i 50€, il gateau di patate (specialità regionale della serata) e 10€. Il quarto e ultimo tiro costa a Daniela “solo” 5.000 euro. La pacchista torna di nuovo in vantaggio e riceve una nuova telefonata dal Dottore, che questa volta propone un cambio. Anche questa volta però l’insegnante dice no alla proposta.

C’è solo un tiro da fare prima di un nuovo contatto. Daniela sceglie l’ultimo blu rimasto, quello da 500€. Restano solo 3 pacchi rossi in gioco: 20.000, 30.000 e 75.000 euro. Se vi state chiedendo quanto ha vinto stasera Daniela ad Affari Tuoi a breve avrete la vostra risposta.

Il Dottore decide di giocare a carte e lascia la prossima offerta alla sorte. Daniela pesca la carta del cambio e questa volta decide di lasciare il pacco con il numero 6 per quello con il 13. L’insegnante apre subito il pacco appena cambiato, dove erano nascosti 30.000 euro.

Il Dottore fa un’ultima offerta alla concorrente, che è la media esatta dei pacchi ancora in gioco: 47.500 euro. Questa volta Daniela decide di accettare. Nel suo pacco c’erano però 75.000 euro. Ora finalmente possiamo rispondere alla vostra domanda: questa sera ad Affari Tuoi Daniela ha vinto 47.500 euro. Congratulazioni!