Andiamo a scoprire quanto hanno vinto stasera, lunedì 16 giugno 2025, ad Affari Tuoi. Ecco cosa è accaduto al gioco dei pacchi e come è andata la partita.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi

Stasera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi e come al solito nello studio del celebre game show condotto da Stefano De Martino non sono mancate le emozioni. Ma cosa è accaduto e quanto hanno vinto stasera, lunedì 16 giugno 2025, al gioco dei pacchi? Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

A giocare la sua partita è stato Graziano, proveniente dalla provincia di Teramo, Abruzzo. Il venditore ambulante di arrosticini, che ha da subito conquistato il pubblico, è stato accompagnato da sua moglie Belinda e ha pescato il pacco numero 11.

A partita iniziata Graziano ha immediatamente fatto sognare i telespettatori, trovando fin da subito il pacco contenente 0 euro. Non sono mancati ovviamente i festeggiamenti e subito dopo il venditore ambulante ha proseguito con i tiri. A quel punto il concorrente dell’Abruzzo ha trovato 5 euro, 200 euro, 100 euro e anche i 500 euro.

Una partita inizialmente fortunata dunque, che ha portato il pubblico a ben sperare. Poco dopo però Graziano ha trovato il primo pacco rosso, quello contenente i 20mila euro. A quel punto è arrivata la prima offerta del Dottore: 41mila euro per mettere fine alla partita. Graziano tuttavia ha rifiutato e ha proseguito il gioco.

Ma quanto hanno vinto dunque stasera ad Affarti Tuoi? Continuiamo a scoprire cosa è accaduto in studio. Il concorrente in seguito ha trovato i 10mila euro e subito dopo una bottiglia di vino di Montepulciano. È stata poi la volta della prima vera batosta: il pacco contenente i 200mila euro.

Non è tardata ad arrivare la seconda chiamata del Dottore, che ha così offerto un cambio a Graziano, che è stato però rifiutato.

Quanto ha vinto Graziano stasera?

Proseguendo con i tiri, il venditore ambulante ha trovato i pacchi con i 30mila, i 50mila e i 300mila euro. Non è mancata la delusone di Graziano, che subito dopo ha rifiutato l’offerta del Dottore di 20mila euro.

Il concorrente dell’Abruzzo ha poi trovato i 5mila euro e a sorpresa ha deciso di accettare il cambio del suo pacco numero 11 con quello numero 13. Amara delusione però per Graziano, che nel pacco lasciato aveva ben 100mila euro.

Nei tre tiri successivi il venditore ambulante ha trovato i 75mila euro, i 20 euro e infine l’ultimo pacco rosso, quello contenente 15mila euro. A quel punto Graziano ha scoperto che nel suo pacco aveva 1 solo euro e ha così tentato di vincere alla regione fortunata.

Ma quanto hanno vinto dunque stasera ad Affari Tuoi? Graziano non è riuscito a scovare la regione fortunata, che era l’Emilia Romagna, ed è dunque tornato a casa a mani vuote.