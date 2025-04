Oggi sabato 19 aprile, prima della Santa Pasqua, è andata in onda una nuova partita di Affari Tuoi. Quanto hanno vinto stasera nel famoso gioco dei pacchi? Vediamo insieme com’è andata stasera!

Questa sera quanto hanno vinto ad Affari Tuoi durante la puntata del 19 aprile? A seguito dei 50 mila euro vinti da Tina dalla Campania, stasera nella trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai 1 a fare il suo ingresso in studio è stato Emilio, pacchista della Calabria. Nella breve presentazione ha raccontato che nella vita fa il parrucchiere. Insieme a lui ad accompagnarlo sua moglie Rosanna, che invece fa l’estetista e lavorano nello stesso salone. La concorrente ha fatto il suo gioco con il pacco numero 12.

Anche questa partita ci ha regalato tante sorprese, ma scopriamo adesso insieme cosa è successo nel corso della puntata e, di conseguenza, quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, oggi 19 aprile.

La partita si è aperta come di consueto con l’apertura dei primi tre pacchi, dal valore di 5 Euro; 15.000 Euro e 300.000 Euro. Nel secondo giro, ad Affari Tuoi, durante questo match Emilio ha visto l’eliminazione di altri tre pacchi. Per la precisione sono stati eliminati 30.000 Euro, a cui si è aggiunto il morzello e infine 75 Euro.

Come capita dopo questo avvio, è arrivata la chiamata del Dottore, che ha proposto un cambio o offerta. La proposta è stata di 25.000 mila Euro, ma Emilio di Affari Tuoi ha preferito non soffermarsi troppo e ha proseguito per la sua strada. Nei tre tiri successivi sono andati in fumo altri 3 pacchi: 0 Euro; 200 Euro e 5.000 Euro. Com’è proseguita questa sfida? Andiamo avanti e scopriamo cosa è successo.

A questo punto il Dottore è tornato con una nuova chiamata e ha proposto un cambio. Cosa ha fatto Emilio? Ha deciso di proseguire e andare avanti, con un altro pacco, accettando l’offerta del Dottore e preso il numero 2. Così ci sono stati altri tre tiri: 20.000 Euro; 50.000 Euro e 500 Euro. Poco dopo sempre il Dottore ha fatto una nuova proposta da 30 mila Euro e un tiro. È però arrivato un altro no, che ha portato Emilio di Affari Tuoi ad andare avanti nella sua partita e nei prossimi pacchi ha visto sfumare altri 100.000 Euro.

Il Dottore ha fatto un ennesima proposta, che ha proposto due tiri o un cambio, lui però ha deciso di proseguire. Molti pacchi blu e rossi sono ancora in gioco e sono spariti rispettivamente 75.000 Euro e 20 Euro.

Sono rimasti in gioco gli ultimi 5 pacchi ad Affari Tuoi. Di conseguenza il Dottore ha messo sul piatto le sue proposte. Tradotto in denaro dal valore di 20 mila Euro o un tiro. Dato che la partita è andata in questo verso, Emilio ha rifiutato l’offerta e deciso di andare fino in fondo, nonostante tutto.

E allora quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata del 19 aprile? Dalla partita sappiamo che Emilio ha visto l’eliminazione di 100 Euro. Il Dottore ha quindi richiamato e suggerito un tiro con cambio o offerta. Emilio ha scherzosamente lanciato una cifra altina. A quel punto è arrivata la proposta da 30.000 Euro, Emilio ha infine rifiutato ancora! Infine nel pacco successivo c’erano 10.000 Euro. Poi ancora l’offerta del Dottore è stata di 30.000 Euro. Coraggiosissimo ha ancora rifiutato e quando ha chiamato il pacco successivo ha trovato 1 Euro.

Ed eccoci alla resa dei conti finale. Ancora il Dottore ha chiesto a Emilio che offerta proponesse. Lui ha sparato 90.000 Euro, ma il Dottore rilanciato con 66.000 Euro! Emilio cosa ha fatto? Ancora un NO! Da una parte 50 Euro e dall’altra 200.000 Euro.

Nel pacco cambiato Emilio aveva 200 mila Euro, mentre nell’altro 50 Euro.

Emilio ad Affari Tuoi nella puntata del 19 aprile ha vinto…200 mila Euro! Congratulazioni!