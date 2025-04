Quanto ha vinto nella puntata di giovedì 17 aprile 2025 di Affari Tuoi Tina, concorrente della Campania? Scopriamolo insieme

Ecco quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi

Dopo la vittoria di Chiara dalla Lombardia di ieri sera, nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 17 aprile 2025 è il turno di Tina. La pacchista viene da Orta di Atella, in provincia di Caserta, e gioca per la Campania insieme a uno dei suoi figli. Il pacco che le è arrivato a sorte è il numero 4.

Stefano De Martino dà il via alla nuova partita con la chiamata dei primi sei pacchi. L’inizio non è dei migliori per Tina, che con i primi tiri brucia 30.000, 75.000 e 15.000 euro. Dopo il primo giro arriva il primo contatto da parte del Dottore, che offre alla concorrente ben 35.000 euro.

Tina però non accetta e fa tritare l’assegno con l’offerta, procedendo con la gara. Il secondo turno non parte benissimo e vengono immediatamente bruciati 200.000 euro. Per fortuna però tra i pacchi chiamati c’è anche quello contenente il sartù, il piatto tipico locale della serata.

Termina il secondo giro e De Martino viene contattato alla cornetta dal Dottore, che questa volta propone il cambio. Anche questa volta però Tina rifiuta l’offerta e prosegue con la sua gara. La giocata della pacchista campana prosegue e a breve vi riveleremo quanto hanno vinto stasera ad Affari tuoi.

Dopo il terzo giro, in cui Tina seleziona anche il pacco da 100.000 euro, arriva una nuova offerta del Dottore del valore di 25.000 euro. Anche in questo caso però la pacchista decide di non accettare l’offerta economica.

Quanto ha vinto Tina?

Dopo un tiro non proprio fortunato del valore di 20.000 euro torna alla carica il Dottore che propone nuovamente il cambio. Nulla da fare però: Tina e suo figlio Gianluigi intendono proseguire con il pacco donato loro dalla sorte. Quando mancano solo sei pacchi il gioco è in assoluta parità numerica, con tre pacchi blu e tre rossi ancora in ballo.

La cornetta suona di nuovo e il Dottore offre ancora 30.000 euro. La risposta però è sempre la stessa, Tina intende proseguire e chiamare un ulteriore pacco. La fortuna sembra sorridere alla concorrente, che pesca il pacco da 75 euro.

La partita prosegue con gli ultimi quattro pacchi rimasti e una nuova offerta del Dottore: 35.000 euro. E per l’ennesima volta trova un rifiuto da parte di Tina. Un altro tiro ci separa dallo scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi.

Un altro tiro fortunato e dal tabellone vengono eliminati anche i 50 euro. A tre pacchi dal finale Tina riceve un’offerta di ben 50.000 euro dal Dottore, quando in ballo ci sono ancora i 300.000 euro. Questa volta però la pacchista cede alle lusinghe del Dottore e accetta l’offerta da 50.000 euro.

Per fortuna il suo pacco conteneva un premio dello stesso identico valore.