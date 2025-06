Martedì 2 giugno 2025 nonostante sia la Festa della Repubblica, la puntata del gioco dei pacchi è andata regolarmente in onda su Rai 1. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Ecco cosa è successo durante la partita giocata da Andrea, concorrente del Piemonte.

Quanto hanno vinto ai pacchi stasera?

La folle partita di Michele ieri sera, lascia spazio a delle belle e nuove emozioni.

Il conduttore Stefano De Martino ha presentato la gara giocata da Andrea, concorrente del Piemonte. Il pacchista arriva precisamente da Pavone Canavese (Torino) e nella vita fa l’operaio specializzato. In questa sfida al suo fianco Nicolò, suo fratello. Ha pescato il pacco numero 12. Volete sapere quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Continuate a leggere il nostro articolo!

Dopo le presentazioni di rito possiamo entrare nel vivo del gioco con l’apertura, come di consueto, dei primi sei pacchi. A sparire per prime le seguenti cifre. La festa è partita subito con 0 Euro! Poi 100.000 Euro e 75.000 Euro per iniziare. Poco dopo abbiamo visto l’eliminazione di 50.000 Euro, 200 Euro e 5.000 Euro. Diciamo che questo esordio non è andato benissimo.

Ed ecco subito la chiamata da parte del Dottore, che ha avanzato subito la sua proposta: cambio o offerta. Il concorrente ha scelto la seconda opzione che è valsa 29.000 Euro. Andrea dopo essersi consultato e averci pensato un po’ su ha deciso di rifiutare e proseguire la sua corsa verso il traguardo, con la speranza di portare a casa una cifra importante.

Ciò ha comportato l’uscita di altri 3 tiri dal valore di: 500 Euro, 50 Euro e 5 Euro.

Se siete curiosi di sapere quanto hanno vinto ad Affari Tuoi e cosa ha combinato Andrea …

Andrea quanto ha vinto stasera?

L’ormai famosissimo telefono rosso è tornato a squillare. Il Dottore ha quindi lanciato una nuova alternativa con un cambio. Andrea e Nicolò hanno riflettuto sul da farsi e ha lasciato il suo 12 per il numero 7 della Basilicata. Via il dente via il dolore, il pacchista ha eliminato subito il precedente pacco dal valore più alto: ben 300.000 Euro. Il successivo tiro invece 20.000 Euro, mentre l’ultimo di questa manche aveva i Grissini tipici piemontesi.

I pacchi blu e rossi sono tornati in parità. A questo punto il Dottore ha proposto un tiro dal valore di 19.000 Euro, subito tritato. Cosa si nascondeva nel successivo pacco? 15.000 Euro. Ennesimo cambio per un tiro suggerito dal Dottore con Andrea che ha preferito mantenere il suo pacco numero 7. Nel pacco eliminato poco dopo sono andati via 20 Euro.

Si è così fatto risentire il Dottore, che ha rilanciato con un tiro e un’offerta da 29.000 Euro, ancora una volta rifiutata. Andrea ha scelto il successivo pacco da spacchettare e ha trovato 100 Euro.

Rimasti in gioco 5 pacchi: due blu e tre rossi. Poi il Dottore ha avanzato un cambio per un tiro, con il pacchista piemontese che ha detto “no, grazie”. 10 Euro nel pacco che avrebbe voluto prendere, ma ha preferito lasciare. Quindi ottima mossa.

Quindi quanto hanno vinto ad Affari Tuoi oggi 2 giugno? È rimasto in gioco Gennarino tra i blu, poi 10.000, 30.000 e 200.000 Euro. Così il Dottore ha provato con le carte. Andrea ha pescato il cambio per un tiro. Ha preferito tenere il 7 e ha svelato un altro pacco che aveva Gennarino. Ciò significa: SOLDI SICURI!

Ultimo tiro avanzato dal Dottore. Andrea ha provato a chiedere 70.000 Euro, ma sono arrivati 40.000 Euro, che ha rifiutato. L’ultimo pacco eliminato nascondeva 30.000 Euro.

Sono rimasti in gioco 10.000 Euro e 200.000 Euro. Il Dottore ha proposto un’altra richiesta da 120.000 Euro, ma il primo ha rilanciato con 60.000 Euro. C’è stata una riflessione da parte del concorrente che con la sua piccola in arrivo ha deciso di accettare.

Nel suo pacco Andrea aveva 10.000 Euro, mentre l’avversario aveva 200.000 Euro. Una partita davvero ricca di emozioni per il futuro papà.

Arrivati a questo punto possiamo finalmente dirvi stasera quanto hanno vinto ad Affari Tuoi. Andrea del Piemonte ha portato a casa la bellezza di 60.000 Euro. Congratulazioni!