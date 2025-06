Oggi 1 giugno 2025 è andata in onda la prima puntata del mese del gioco dei pacchi su Rai 1. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Andiamo a vedere la partita giocata da Michele, pacchista della Puglia.

Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera?

Recuperata la puntata di Alessia della Valle d’Aosta, oggi 1 giugno 2025 su Rai 1 è stato trasmesso un nuovo appuntamento con il gioco dei pacchi. Stefano De Martino ha accolto in studio Michele, concorrente della Puglia. Per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, continuate a leggere il nostro articolo.

Il pacchista della Puglia arriva da Bari e nella vita fa il tecnico informatico. Al suo fianco in questa avventura Anna, la sua fidanzata da 9 anni. Dopo tutte le presentazioni del caso, il conduttore ha invitato Michele a svelare il numero del suo pacco: si tratta del numero 11.

Come di consueto De Martino ha ricordato la presenza di tutti i premi da 0 a 300.000 Euro ed è entrato subito nel vivo del gioco con l’eliminazione dei primi sei pacchi. Quindi quanto hanno vinto ad Affari Tuoi questa sera?

Sono spariti subito 300.000 Euro, 500 Euro e 200.000 Euro per iniziare. Due cifre importantissime sono già state bruciate. Poi si è andati avanti con 10 Euro, 30.000 Euro e 20.000 Euro. Come avviene in ogni puntata è arrivata la chiamata da parte del Dottore che ha proposto il cambio, che ha accettato. Ha lasciato il pacco 11 per andare a prendere il numero 9 della Valle d’Aosta. Avrà fatto bene? Il suo conteneva Gennarino. Quindi si è rivelata un’ottima mossa.

Prossimi due tiri per Michele, che ha visto sparire 20 Euro prima e poi 50 Euro. Lo studio si è scatenato sulle note di Maschio di Annalisa. Ottima tripletta per lui.

Andiamo avanti per scoprire quanto hanno vinto ad Affari Tuoi e quindi come si è svolta la partita di Michele…

Michele della Puglia quanto ha vinto?

Ma Michele dalla Puglia sarà riuscito a fare una partita di “un certo livello” come il suo papillon? Dopo l’eliminazione dei 300.000 e 200.000 Euro la gara è andata avanti e abbiamo potuto scoprire quanto hanno vinto ad Affari Tuoi lui e la sua fidanzata questa sera.

Il Dottore è tornato a farsi sentire con un’offerta: per cominciare ha proposto 20.000 Euro. Per quanto abbia riconosciuto la cifra importante ha deciso di tritare l’assegno e proseguire la sua partita. In seguito il pacchista ha visto sfumare la cifra da 10.000 Euro e da 50.000 Euro, poi la mazzata è arrivata quando sono stati eliminati i 100.000 Euro.

Il famoso telefono rosso è tornato a squillare con il Dottore che ha messo sul piatto due tiri e cambio! Michele ha cambiato ancora il suo pacco numero 9 per il 13. Nel suo erano nascosti 0 Euro. In studio è esplosa la festa sulle note di Anema e Core. Altra trovata vincente per Michele che può ancora sperare nel 75.000 Euro.

La partita è proseguita con l’uscita dei 15.000 Euro. Nuova chiamata del Dottore, che ha rilanciato 1 tiro per 10.000 Euro. È arrivato l’ennesimo “no” di Michele che ha ancora 4 pacchi blu e solo due rossi, ma con l’eliminazione dei 5.000 Euro sono rimasti vivi solo i 75.000 Euro.

Poco dopo il Dottore ha suggerito 1 tiro per un cambio. Michele incredibilmente ha cambiato ancora prendendosi il pacco numero 7 della Sardegna, lasciando così il 13 che aveva 200 Euro. Pure questa volta il concorrente ci ha visto lungo.

A seguire il Dottore ha rilanciato con un tiro a carte. Il pacchista ha pescato il cambio, ma ha rifiutato per immergersi nella gara ed eliminare 100 Euro. Altro avviso del Dottore, che fa un’offerta per l’ultimo tiro della gara da 20.000 Euro. All’attivo ci sono ancora la Fresella, 5 Euro e 75.000 Euro. Michele ci ha riflettuto e, dopo un consulto con la sua compagna, ha accettato la cifra.

Ha comunque dovuto aprire gli ultimi pacchi. Nell’ultimo chiamato c’erano 5 Euro. Sono rimasti all’attivo la Fresella e i 75.000 Euro. Nel suo pacco aveva la Fresella, l’altro conteneva i 75.000 Euro. Quindi ha fatto bene!

Se vi state chiedendo quindi quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, possiamo dirvi che Michele della Puglia torna a casa con 20.000 Euro. Congratulazioni!