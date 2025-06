Nella puntata di oggi domenica 22 giugno 2025 su Rai 1 scopriamo cosa è successo nel gioco dei pacchi durante la partita di Martina della regione Piemonte. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Stasera ad Affari Tuoi quanto hanno vinto?

La partita di ieri giocata da Valentina lascia stasera spazio a un altro/un’altra concorrente. Nel gioco dei pacchi, programma condotto da questa edizione da Stefano De Martino, abbiamo visto partecipare nell’appuntamento del 22 giugno 2025, Martina della regione Piemonte. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Come detto a dare filo da torcere al Dottore stasera c’è Martina, che arriva precisamente da Torino. Nella vita è insegnante di sostegno da due anni ed ex educatrice di asilo nido. Ama ballare e viaggiare. Insieme a lei a partecipare alla sfida Maurizio, il suo fidanzato. Prima di scoprire com’è andata, Martina ha rivelato il numero del suo pacco: il 5.

Fatte tutte le premesse del caso e ricordati i pacchi in gioco, siamo entrati nel vivo per scoprire piano piano quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera. Martina ha spacchettato i primi sei pacchi, chiamati uno alla volta. Si è partiti con 500, 100 e 75.000 Euro. La seconda mano invece ha visto sparire 200.000 Euro, altra cifra pesante. Poi i 30.000 e 0 Euro, che ha fatto partire il ballo sulle note di Anema e Core.

Poi l’ormai attesa chiamata del Dottore che ha subito proposto un’offerta da 30.000 Euro a Martina, che ha però rifiutato con l’obiettivo di proseguire fino in fondo.

Martina quanto ha vinto stasera

La gara si è fatta sempre più interessante ad Affari Tuoi quando Martina ha scelto i prossimi tre tiri dal valore di 20.000 Euro, poi 300.000 Euro (altra pesante cifra) e 1 Euro. In seguito è stato offerto il cambio e la concorrente ha accettato prendendo il pacco numero 11 e lasciando il suo 5 alla Campania.Non ha però voluto svelare subito la cifra, andando su un’altra regione che nascondeva i Marron glacé.

In perfetta parità di pacchi la partita è proseguita con l’eliminazione del simpatico jack russell Gennarino e 10 Euro. Altra proposta di un tiro per un’offerta da 15.000 Euro, subito rifiutati senza ripensamenti. Martina ha svelato il successivo pacco da 50.000 Euro.

Quanto hanno vinto quindi ad Affari Tuoi? In gioco sono rimasti 7 pacchi: 3 blu e 4 rossi, per la precisione. Il Dottore ha proposto un altro cambio per un tiro, ancora una volta rifiutato per chiamare un’altra regione che nascondeva gli stessi 15.000 rifiutati.

Di nuovo in perfetta parità Martina. Allo squillo del Dottore, quest’ultimo ha proposto le carte che hanno svelato la prossima mossa: l’offerta. Sono arrivati sul piatto 10.000 Euro. Ma Martina ha preferito continuare e giocarsi i due tiri successivi da 5.000 (il suo ex pacco) e da 10.000 Euro.

Ancora attivi 5, 20 e 200 Euro tra i blu, ma anche i 100.000 Euro tra i rossi. Partita complicata per Martina che riceve un cambio per un tiro e accetta la prima proposta. Ha così pescato il 4 della Sicilia. Ma sarà stata una mossa vincente? Assolutamente sì, dato che nel suo c’erano solo 200 Euro.

Martina ha chiesto al Dottore di avere la metà: 50.000 Euro rispetto ai 100.000 ancora presenti, insieme ai 5 e 50 Euro. Il Dottore però è andato a ribasso con 18.000 Euro. A sorpresa ha accettato l’offerta. Nel pacco successivo c’erano 100.000 Euro, quindi ha fatto bene, perché nel suo pacco aveva appena 50 Euro e nell’altro 5 Euro.

Se quindi volete sapere quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi ora avete la risposta: Martina ha portato a casa 18.000 Euro. Congratulazioni!