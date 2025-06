La settimana dell’access prime time di Rai 1 si apre ancora con il gioco dei pacchi. Oggi 23 giugno quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Cosa è successo stasera durante la partita di Federica, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia.

Oggi 23 giugno è tempo di nuove emozioni durante la puntata del gioco dei pacchi, dopo la bella gara giocata da Martina del Piemonte. Stasera quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Nel programma di Stefano De Martino abbiamo visto partecipare Federica, pacchista della regione Friuli Venezia Giulia.

La concorrente arriva da Lignano Sabbiadoro (Udine) e ha un’edicola. Dalla ruota dei pacchi ha pescato il numero 5 e ha giocato la sua partita accompagnata da Stefano, suo papà, pensionato.

Entrando nel dettaglio della gara, dopo aver scoperto tutti i premi in palio, Federica del Friuli Venezia Giulia ha subito eliminato 1 Euro, 50 Euro e il Montasio. Tutto sommato è andata molto bene! La mazzata è arrivata quando sono usciti i 300.000 Euro (il premio più alto), poi si è sistemato il tutto con l’uscita dei 100 Euro e 5.000 Euro.

Dopo questa prima volata è arrivato subito il primo squillo del Dottore, che ha subito cercato di mettere il bastone tra le ruote a Federica con una proposta: cambio o offerta, e ne è arrivata una da 33.000 Euro. Ma è arrivato un primo rifiuto della pacchista, che ha tritato l’assegno.

La gara è proseguita spedita con Federica che via via ha eliminato i tre successivi pacchi dal valore di: 5, 75.000, e 500 Euro. Fatto questo il Dottore ha proposto il cambio, subito rifiutato.

Da qui altri tre tiri per la concorrente, che ha eliminato nell’ordine 0 Euro, che ha scatenato tutto lo studio sulle note di Anema e core. In gioco 3 blu da 20 Euro, Gennarino e 200 Euro, più tutti i rossi da 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 e 200.000 Euro.

Nel successivo pacco però un’altra cifra pesante è sparita ed è quella da 100.000 Euro prima e 15.000 Euro dopo. Così il Dottore si è fatto risentire con la proposta di 2 tiri per un’offerta da 30.000 Euro. Federica dopo aver meditato ha preferito andare avanti. Ha così scartato le successive cifre da 20.000 Euro e poi da 50.000 Euro. In perfetta parità i pacchi in gioco sono 3 blu e tre rossi.

Il Dottore ha così dettato la prossima mossa: un tiro per un cambio, ancora rifiutato. Nel tiro successivo ha chiamato 30.000 Euro. Nella chiamata successiva ha rilanciato con 1 tiro e un’offerta da 22.000 Euro, che ha trovato l’ennesimo no di Federica. Sono così svaniti i 200 Euro.

Ed ecco di nuovo il Dottore che ha giocato il tiro successivo a carte. Federica ha pescato l’offerta da 33.000 Euro. Un po’ in difficoltà la concorrente ha deciso di andare fino in fondo, per poi eliminare il pacco con Gennarino.

Sono rimasti quindi 20, 10.000 e 200.000 Euro. Per questo il Dottore ha rilanciato con 40.000 Euro. Ad Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto durante la puntata del 23 maggio? In trasmissione Federica ha fatto il suo gioco e scelto di rischiare. Così è andata avanti, eliminando l’ultimo pacco da 10.000 Euro.

Sono rimasti in gioco 20 Euro e i 200.000 Euro. Al Dottore ha proposto 150.000 Euro, ma lui ne ha messi sul piatto 75.000 Euro, accettati in extremis. Ma avrà fatto bene? Nel suo pacco Federica aveva 200.000 Euro, mentre in quello avversario 20 Euro.

Ora quindi possiamo dirvi quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Federica al gioco dei pacchi ha portato a casa 75.000 Euro. Congratulazioni!