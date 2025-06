Rai 1 oggi 26 giugno 2025 ha mandato in onda una nuova puntata del gioco dei pacchi. Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera e cosa è successo durante la partita? Vediamolo insieme.

Stasera quanto hanno vinto ad Affari Tuoi

Dalla partita di Andrea dell’Emilia Romagna a quella di oggi 26 giugno di Alessio della regione Lombardia. Su Rai 1 questa sera è tornato un nuovo appuntamento con l’amatissimo Affari Tuoi, quanto hanno vinto nel programma di Stefano De Martino?

Accanto ad Alessio (33 anni) in questa avventura stasera ha giocato Lucia, sua nonna. Ricordiamo che il pacchista arriva da Cusano Milanino e nella vita è manutentore di impianti elettrici all’ospedale di Niguarda. Convive con Giorgia e insieme hanno una bimba di nome Ginevra.

Prima dell’inizio della gara ha pescato dalla ruota il pacco numero 20. Ed è così che ha preso il via il match, con la consueta eliminazione dei primi sei pacchi. Si è passati da 1, 30.000 e 50.000 Euro; poi successivamente 5.000, 5 e Gennarino.

Manche interessante che ha portato il primo squillo da parte del Dottore, che ha proposto un’offerta da 40.000 Euro. Ma visto il tabellone ancora ricco di premi, Alessio ha preferito continuare.

Per scoprire però quanto hanno vinto Alessio e Lucia ad Affari Tuoi questa sera, è ancora lunga….

Al gioco dei pacchi Alessio ha vinto…

Nei prossimi 3 tiri Alessio di Affari Tuoi ha trovato il Franciacorta e, poco dopo, i pesanti pacchi da 100.000 Euro e 300.000 Euro. A questo punto il Dottore ha suggerito il cambio, subito accettato. Il pacchista ha preso il 15 della Liguria. Ha aperto il suo precedente pacco che conteneva 10.000 Euro. A seguire nei tiri dopo sono sfumati 200 Euro e 0 Euro.

In perfetta parità sono rimasti 4 pacchi blu e 4 rossi. Alla chiamata del Dottore è arrivato 1 tiro per 20.000 Euro. Alessio è andato avanti e ha poi pescato 500 Euro. Nella nuova telefonata proposto 1 tiro per un cambio, ma il concorrente ha rifiutato, così da trovare 200.000 Euro.

Ancora alla pari i blu e i rossi, rimasti 6. Così il Dottore ha proposto per 3 tiri la cifra da 10.000 Euro, Alessio ha tritato l’assegno dopo qualche dubbio. Sono usciti nell’ordine: 15.000, 50 e 100 Euro.

La gara è proseguita nel gioco dei pacchi, che ci permetterà piano piano di scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Attivi dunque 10, 20.000 e 75.000 Euro. A questo punto il Dottore ha proposto 1 tiro per un’offerta da 20.000 Euro, che Alessio ha accettato.

Nel suo pacco il concorrente aveva 20.000 Euro, mentre negli altri due rispettivamente 75.000 Euro e 10 Euro.

Ora possiamo finalmente dire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Nel gioco dei pacchi Alessio ha conquistato 20.000 Euro. Congratulazioni da tutti noi.