Beatrice Luzzi ha parlato dei rumor sulle presunte tensioni con Alfonso Signorini e ha rivelato come stanno le cose

Beatrice Luzzi ha smentito tutti i rumor sulle presunte tensioni con Alfonso Signorini durante il Grande Fratello. Ecco che cosa ha rivelato a La Volta Buona.

Le parole di Beatrice Luzzi

Nel corso della messa in onda del Grande Fratello, in molti hanno ipotizzato che potessero esserci delle tensioni tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini. Un rumor, infatti, aveva asserito che nel dietro le quinte il conduttore e l’opinionista avrebbero avuto un forte scontro. A intervenire qualche tempo dopo è stato il presentatore stesso in un podcast:

“L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente. È vero, c’è stata una discussione, ma tutto ciò che si discute, si discute apertamente. Io non ho niente da nascondere, tutte le discussioni si fanno davanti alle telecamere in diretta. Poi finita lì.”.

Di lì a poco Beatrice Luzzi aveva anche condiviso un articolo in francese contro il Grande Fratello e questo gesto ha fatto aumentare le chiacchiere sul web. Ma oggi, 26 giugno 2025, l’ex opinionista ha parlato di Signorini e ha rivelato com’è il loro rapporto oggi a La Volta Buona:

“Con me è stato molto empatico, poi delle volte pure tagliente. Lui è a 360 gradi, un uomo di intrattenimento a tutto tondo. Io volevo pure sposarlo ma lui non ha voluto”.

Le parole di Beatrice Luzzi mettono in chiaro che tra loro non vi è alcuna tensione in atto, ma i rapporti sono distesi. L’attrice ha affermato di provare grande simpatia nei suoi confronti e anche stima. Questo speriamo possa mettere a tacere tutte le voci che avevano cominciato a circolare sui social.

Adesso non ci resta che scoprire se Beatrice tornerà nella prossima edizione del Grande Fratello o se verranno scelti altri volti come opinionisti.