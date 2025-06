Ultimo appuntamento della con il gioco dei pacchi sabato 28 giugno. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Ecco cosa è successo durante la serata con Vanessa del Molise.

Stasera quanto hanno vinto ad Affari Tuoi

Se Antonio “Il Presidente” ieri si è assicurato 30.000 Euro accettando la proposta del Dottore, stasera com’è andata e quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Stefano De Martino per l’ultimo appuntamento della stagione ci ha riservato una bella partita, che ha visto protagonista Vanessa, concorrente della regione Molise. Ha giocato con il pacco numero 15.

La pacchista arriva da Campobasso. È ostetrica e studentessa. In questa importante sfida al suo fianco Stefano, suo marito. Hanno due figli. Dopo i soliti convenevoli ha preso il via la gara, che ha visto sfumare le prime sei cifre: 15.000, 100, 50.000, 10.000, 30.000 e 200 Euro.

Inevitabile la chiamata del Dottore che per iniziare e “pepare” un po’ la partita di Vanessa, ha proposto un’offerta da 35.000 Euro. Partecipante che dopo averci pensato ha preferito proseguire, lasciandosi alle spalle tra le altre i pesanti 200.000, 500 Euro e Gennarino.

Vanessa quanto ha vinto ai pacchi

Andiamo avanti quindi per capire quanto hanno vinto ad Affari Tuoi oggi durante l’ultima puntata del 28 giugno. Vanessa ha proseguito la sua partita dopo aver rifiutato ancora la proposta del Dottore di cambio. Nei prossimi tre tiri eliminati il vino tipico Tintilia, 20 e 1 Euro.

Solo tre pacchi blu attivi e cinque rossi ancora attivi. Il Dottore ha presentato un’offerta da 35.000 Euro per un tiro, rifiutati ancora da Vanessa. Così nel pacco a seguire ha trovato purtroppo i 300.000 Euro. A questo punto è stato proposto un altro tiro per il cambio, andato a vuoto. Quindi ha spacchettato 0 Euro e a centro studio si sono tutti scatenati sulle note di Anema e core.

Poco dopo nuovo squillo del Dottore, che ha rilanciato con un tiro per 20.000 Euro, con la pacchista che ha tritato l’assegno e nel pacco a seguire ha trovato i 75.000. Durante la nuova chiamata è stato proposto un altro tiro per il cambio, rifiutato. Il pacco nascondeva 50 Euro.

Solo quattro pacchi ancora in gioco: tra i blu 5 Euro, mentre tra i rossi 5.000, 20.000 e 100.000 Euro. La prossima mossa del Dottore è arrivata con le carte, Vanessa ha pescato l’offerta: un tiro per 15.000 Euro. È arrivato l’ennesimo “no, grazie”. Così nel pacco ha beccato i 20.000.

Ancora una volta il Dottore ha proposto un tiro per il cambio, stavolta accettato. Ha scelto il 19 dell’Abruzzo per lasciare il 15, che aveva al suo interno 5 Euro. Mossa vincente quindi ciò significa: soldi sicuri per Vanessa!

Come ultima mossa il Dottore ha chiesto alla protagonista che cifra proponesse. Lei ha azzardato 70.000, ma lui ha avanzato 35.000 Euro. La concorrente dopo averci pensato su ha accettato l’offerta. Ma avrà fatto bene? Nel suo pacco aveva 5.000 Euro, mentre il 2 della Sardegna c’erano 100.000 Euro.

Nel corso dell’ultima puntata di sabato 28 giugno di Affari Tuoi quanto hanno vinto? Possiamo dire finalmente che Vanessa della regione Molise ha vinto 35.000 Euro. Congratulazioni per la vincita!

Affari Tuoi dunque finisce così e vi dà appuntamento alla prossima stagione, a partire da domenica 7 settembre 2025! In attesa però se volete rivivere tutte le emozioni del gioco dei pacchi potete consultare il sito di RaiPlay.