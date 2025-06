Da un commento su Instagram sembra essere nata una complicità fra Belen Rodriguez e Olly, avvistati intensamente vicini a San Siro. I gossip esplodono dopo la presenza di entrambi nel parterre VIP. Ma Rosica ha lanciato qualche dettaglio in più: “Lei accompagnata a casa di lui”

I gossip su Belen Rodriguez e Olly

Da un semplice post su Instagram due settimane fa sono cominciati a farsi largo chiacchiericci, a oggi privi di fondamento. Belen Rodriguez ha condiviso un video con la frase “Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco proprio a smettere di ascoltarlo”, riferendosi al vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il cantante, a sua volta, ha risposto subito con garbo e ironia: “Ma no, non mi offendo assolutamente”. La showgirl ha replicato con un cuore rosso, dando il via a un vero tam tam mediatico che ha acceso la curiosità di fan e siti di gossip.

Il punto di svolta è giovedì pomeriggio: Belen Rodriguez e Olly li hanno beccati presenti e vicini nell’area VIP del parterre al concerto di Marracash allo stadio San Siro. Secondo i video amatoriali pubblicati, i due avrebbero passato gran parte dello show chiacchierando e scherzando, mostrando un buon feeling e sintonia.

L’esperto di pettegolezzi Alessandro Rosica ha commentato: “Lui marpione come sempre, incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono”. Una fonte vicina a Rosica ha aggiunto dell’altro. Pare che lei “la settimana scorsa sarebbe stata “accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni”, insinuando un rapporto più stretto di una semplice conoscenza.

Sempre a tal proposito su Belen Rodriguez e Olly, riprendendo la notizia, Rosica ha rincarato: “Ma si vedeva bene dagli sguardi e come si comportavano. La cosa è interessante. Belen è super single, lui è bravissimo e lo so per certo”.

Non si tratta solo di sguardi compiaciuti o confidenze in un vip lounge: secondo i testimoni, Belen Rodriguez si è divertita molto, confortata dalla presenza di Olly. La domanda che molti si fanno ora è: la loro è una vera amicizia nata tra una dedica social e un concerto, o qualcosa di più? Entrambi sono soli, dunque nessuno scandalo, solo tanta curiosità (e attenzione mediatica).

Al momento nessuno dei due ha commentato ufficialmente i rumor, lasciando il campo libero a tutte le illazioni e ipotesi, da prendere con le pinze. In attesa di chiarimenti da parte di Belen Rodriguez e Olly, di cui Novella2000.it è a disposizione, resta viva la sorpresa che ha portato a una complicità che pare sincera… e chissà, forse destinata a evolversi. Di sicuro ci sarà una stima reciproca!