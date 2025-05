Un nuovo appuntamento con il game show sovrano dell’access prime time di Rai Uno. Scopriamo quanto hanno vinto stasera nel corso della puntata di martedì 6 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Dopo la vittoria di Anna dalla Puglia di ieri sera, al gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è il turno di Stephane della Valle d’Aosta.

Stephane viene da La Salle, è un maestro di sci e studia all’università di Torino. Al sostenerla nella sua partita c’è la giovanissima madre Erika. Il pacco ricevuto in sorte è quello con il numero 12.

Conosciuto il concorrente è il momento di giocare per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata di martedì 6 maggio 2025. Inizia il giro con la chiamata dei primi sei pacchi. Partenza sprint con l’uscita del premio da 50€ immediatamente bilanciata (in negativo) con l’eliminazione dal tabellone del pacco da 200.000 euro.

Non va meglio con il terzo pacco, contenente il premio massimo da 300.000 euro. Bruciati anche i 100.000 euro e 30.000 euro. Il primo giro si chiude con 10€. Arriva la prima telefonata del Dottore che, momentaneamente, è in vantaggio sul concorrente. La prima proposta è un cambio ma Stephane rifiuta l’offerta.

Il secondo giro parte con l’uscita dei 20€ e del Genepì, liquore valdostano scelto come specialità regionale della serata. Il tabellone si riequilibria e in gioco ci sono sei pacchi blu e sei pacchi rossi. La terza e ultima chiamata del secondo giro termina con l’uscita di 0€.

Squilla il telefono ed è di nuovo il Dottore dall’altra parte della cornetta. Arriva la prima offerta della serata del valore di 10.000 euro. Stephane rispedisce al mittente la proposta e prosegue con un terzo giro formato da ben sei tiri!

Quanto ha vinto Stephane ad Affari Tuoi?

Il terzo giro non inizia benissimo con l’uscita del pacco da 50.000 euro. Vengono poi chiamati i pacchi da 500€, due rossi del valore di 5.000 e 20.000 euro e finalmente Gennarino, la mascotte a quattro zampe del programma. L’ultimo pacco del terzo giro contiene 100 euro.

Terza telefonata del Dottore, che propone nuovamente un cambio al pacchista. Stephane decide però di rifiutare l’offerta. Un solo tiro da fare e il maestro di sci riesce a beccare il pacco da 1€. Alla quarta chiamata del Dottore Stephane arriva con ben tre premi rossi ancora in gioco e un solo pacco blu.

Questa volta per il concorrente arriva però un’offerta del valore di 13.000 euro. Ancora una volta però il giovane concorrente sceglie di proseguire la partita e tritare l’assegno. Escono anche i 10.000 euro e la prossima mossa del Dottore viene scelta dal caso con due carte, una contenente un’offerta e una con il cambio.

Stephane opta casualmente per l’offerta, che vale ben 15.000 euro. Neanche in questo caso però il concorrente decide di accettare. L’ultimo tiro prima del ballottaggio finale vale il premio massimo: bruciati 75.000 euro.

In gioco per Stephane restano due pacchi: uno rosso da 15.000 euro e uno blu da 200€. A questo punto il Dottore chiede al concorrente se vuole andare alla Regione Fortunata o andare avanti fino alla fine, lui opta per la prima opzione. Nel suo pacco c’erano solo 200€.

Se Stephane riesce a trovare la Regione Fortunata al primo colpo potrebbe portarsi a casa 100.000 euro. Il maestro di sci sceglie la Basilicata ma nulla di fatto. Dimezzato il montepremi, Stephane ha una seconda possibilità per fare centro. La sua scelta ricade sull’Umbria ma anche in questo caso si rivela sbagliata. La Regione Fortunata di stasera era il Molise.

Stephane ad Affari Tuoi nella puntata del 6 maggio torna a casa a mani vuote.