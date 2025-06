La puntata del gioco dei pacchi andata in onda oggi giovedì 5 giugno 2025 su Rai 1 ha visto protagonista Giuseppe, rappresentante della regione Campania. Com’è andata e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Stasera ad Affari Tuoi quanto hanno vinto?

La buona partita giocata ieri da Valerio per l’Umbria, lascia spazio a un nuovo appuntamento oggi 5 giugno 2025 con il gioco dei pacchi. Ad Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto e chi ha giocato?

Il programma che vede alla conduzione Stefano De Martino ha visto la partecipazione di Giuseppe, concorrente della regione Campania. Vive a Pompei e nella vita lavora nella Guardia Costiera. Al suo fianco in questa partita il suo fratello maggiore Mario. Il pacco scelto, poi svelato, è il numero 18.

La partita ha preso il via con i consueti sei tiri iniziali da parte del pacchista. Si è partiti male con l’eliminazione dei 300.000 Euro. Poi sono usciti 10.000 Euro, seguiti da 5.000 Euro. Le successive tre cifre invece sono state: 500 Euro, 30.000 Euro e 20 Euro.

Primo intervento del Dottore che ha chiesto a Giuseppe se preferisse cambio oppure offerta. Lui ha optato per la seconda: quindi sono arrivati 3 tiri e 25.000 Euro, subito tritati.

La successiva mossa ha visto l’eliminazione della Delizia al limone. Il colpo di grazia è arrivato poco dopo con i 200.000 Euro. Non ci voleva di certo! Ci si è ripresi poco dopo con 15.000 Euro, anche se si tratta pur sempre di un pacco rosso.

Per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, proseguiamo con il racconto della gara! Sono attivi ancora parecchi pacchi blu. Così il Dottore ha offerto un cambio, rifiutato. Nel tiro successivo sono stati eliminati i 75.000 Euro.

La partita di Giuseppe non è iniziata nel modo auspicato, ma fortunatamente quando ha chiamato il pacco della Sardegna ha trovato un blu dal valore di 1 Euro e poco dopo un altro da 50 Euro. Tre tiri è la proposta del Dottore, che con le carte ha messo il pacchista davanti a una scelta. Lui ha pescato il cambio, ma ha rifiutato ancora una volta.

Stasera ad Affari Tuoi quanto hanno vinto? Giuseppe e suo fratello Mario hanno eliminato i tre pacchi in questione: 20.000 Euro prima e 0 Euro dopo, che ha scatenato il solito balletto da parte di tutti i partecipanti a centro studio. A chiudere bene questa manche l’uscita di Gennarino, il simpatico jack russell e mascotte del programma.

Ancora attivi 5, 100 e 200 Euro tra i blu; mentre tra i rossi 50.000 e 100.000 Euro. Dopo lo squillo del Dottore è arrivata la proposta di un tiro dal valore di 15.000 Euro, messi da parte da Giuseppe. Nell’unico tiro proposto il concorrente ha beccato 50.000 Euro. La partita si è così nuovamente complicata.

1 tiro o cambio, la nuova richiesta del Dottore a cui Giuseppe ha rifiutato. Fortunatamente c’erano solo 200 Euro nel pacco del Veneto. Per l’ultimo tiro il Dottore ha offerto 19.000 Euro, in corrispondenza alle puntate giocate dal concorrente (19 totali). Con coraggio, ancora una volta, Giuseppe ha detto “no”.

Presenti ancora 5, 10 Euro per i blu e 100.000 Euro per i rossi. Così Giuseppe ha dovuto eliminare l’ultimo pacco, che valeva 100 Euro.

Così abbiamo avuto modo di scoprire finalmente com’è conclusa la gara! 30.000 Euro è l’ultimo gesto del Dottore. Nonostante il pericolo dei 5 Euro, Giuseppe ha voluto tentare il tutto e per tutto. Ma avrà fatto bene o no? Il concorrente nel suo pacco aveva 5 Euro, mentre in quello del Trenino c’erano 100.000 Euro.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Nel gioco dei pacchi oggi 5 giugno 2025 Giuseppe ha vinto appena 5 Euro.