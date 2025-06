Domenica 8 giugno 2025, Affari Tuoi è tornato su Rai 1 con una nuova puntata. Il concorrente Carmine, rappresentante della regione Molise, ha iniziato la sua partita scegliendo il pacco numero 17.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera

Sfortunata partita per Chiara del Friuli Venezia Giulia nel gioco dei pacchi, oggi però ci aspetta un’altra entusiasmante gara guidata come sempre da Stefano De Martino. A giocare stasera per il Molise è Carmine. Com’è andata e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Andiamolo a scoprire insieme.

Come detto a sfidare il Dottore stasera è Carmine, concorrente del Molise. Ha 41 anni, originario di Campodipietra, arriva da Campobasso e nella vita fa il camionista. Alla ruota ha pescato il pacco numero 17, prima di mettersi in gioco accompagnato da sua moglie Roberta.

Stefano De Martino ha dato quindi il via alla gara e dopo aver ricordato tutti i premi in gioco, ha invitato Carmine a fare le sue prime mosse. Si tratta ovviamente dell’eliminazione dei primi sei pacchi. E a quanto pare non abbiamo cominciato benissimo. Dopo l’eliminazione di 5 Euro, sono spariti 200.000 Euro e 100.000 Euro. Nei tre successivi 5.000 Euro, 0 Euro e 75.000 Euro.

Terminata questa prima manche il Dottore ha fatto la sua prima chiamata proponendo il cambio. Carmine ha deciso però di rifiutare e proseguire con la sua partita. Se volete scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, seguiteci!

Carmine quanto ha vinto

In seguito Carmine di Affari Tuoi ha potuto scartare tre pacchi dal valore di 200 Euro, poi 10.000 Euro e infine 50 Euro. Nuova chiamata del Dottore con una prima offerta da 23.000 Euro, ancora rifiutati da Carmine.

Nei successivi tre tiri ha eliminato un pacco blu da 1 Euro, poi la Stracciata e a chiudere quest’altra manche sono i 30.000 Euro. Sono all’attivo 4 blu e 4 rossi, con ancora presenti i 300.000 e i 50.000 Euro. A questo punto il Dottore di Affari Tuoi ha proposto 1 tiro per un cambio. Lui ha preferito il tiro e ha eliminato i 50.000 Euro.

Si è passati poi all’offerta, ancora da 23.000 Euro e un tiro, ma ha preferito quest’ultimo. Così abbiamo scoperto che nel prossimo pacco erano presenti 15.000 Euro. Ancora una volta la proposta di tiro per il cambio e Carmine ha deciso di accettare. Ha lasciato il 17 per il 20. Curioso di vedere se la mossa è stata quella giusta, ha scoperto subito il contenuto: aveva 10 Euro.

Nuovo squillo del Dottore che per 1 tiro ha alzato l’offerta a 29.000 Euro. Carmine però ha preferito restare nel suo e proseguire la sua gara. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi il concorrente e la sua dolce metà?

In piedi tre pacchi blu con Gennarino, 100 e 500 Euro, mentre tra i rossi 20.000 e 300.000 Euro. E proprio i 20.000 Euro sono stati eliminati dal pacchista poco dopo. Da prassi il Dottore ha suggerito 1 tiro e le carte (da una parte cambio e dall’altra l’offerta). Il concorrente ha pescato l’offerta. Quella proposta per un tiro è sempre da 29.000 Euro. Stavolta Carmine ha accettato, ma avrà fatto bene?

Così ha potuto eliminare i pacchi restanti che, nell’ordine contenevano: il simpatico Gennarino, poi i 100 Euro. Sono rimasti ancora in gioco i 500 Euro e i 300.000 Euro.

Carmine nel suo pacco aveva 500 Euro. Quindi ha fatto bene ad accettare l’offerta del Dottore, per fortuna!

Possiamo quindi dire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi: Carmine ha portato a casa 29.000 Euro! Congratulazioni!