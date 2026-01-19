Stasera 19 gennaio 2026 va in onda Affari Tuoi dopo la morte del papà di Stefano?

Affari Tuoi va in onda stasera 19 gennaio

La notizia della morte del papà di Stefano De Martino è circolata piuttosto velocemente. Sul web ci si chiede adesso se stasera 19 gennaio Affari Tuoi va in onda regolarmente oppure no.

Nonostante il grave lutto che ha recentemente colpito il conduttore, la trasmissione Affari Tuoi va in onda oggi 19 gennaio e non dovrebbero esserci modifiche nella sua programmazione.

La decisione della Rai, che ha sorpreso i telespettatori, sembra trovare però una spiegazione precisa nelle dinamiche produttive del programma.

LEGGI ANCHE: È morto Enrico, il padre di Stefano De Martino: aveva 61 anni

Perché Affari Tuoi va in onda stasera

Le puntate di Affari Tuoi vengono, infatti, registrate giorni prima della messa in onda. Questo consente alla Rai di garantire una continuità del palinsesto, che non dipende dagli eventi dell’ultimo minuto.

Anche in una giornata così delicata per Stefano De Martino, la puntata prevista per stasera non subirà variazioni. Almeno stando alle indicazioni emerse fino a questo preciso istante.

In situazioni come questa, la Rai segue regole ben definite, poiché il programma è registrato precedentemente, come capita spesso.

La puntata in onda stasera è stata girata prima che si verificasse l’evento che ha segnato la vita di De Martino e della sua famiglia. Questa pianificazione anticipata è una prassi consolidata, soprattutto per programmi quotidiani come Affari Tuoi, che richiedono una preparazione rigorosa.

Quindi se vi state chiedendo se Affari Tuoi stasera 19 gennaio 2026 va in onda, a quanto pare, la risposta è affermativa. Non ci sono comunicazioni che possano dichiarare il contrario fino a questo momento.

Se ci saranno delle novità non esiteremo a informarvi.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.