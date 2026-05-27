AIXI continua la sua crescita nel mercato europeo delle televisioni smart registrando un’importante accelerazione durante la stagione estiva 2026, grazie all’elevata qualità dei propri prodotti, al design innovativo e all’esperienza utente sempre più evoluta.

AIXI Smart TV : vendite in crescita e qualità premium

Le nuove linee di AIXI Smart TV stanno ottenendo un forte successo commerciale sia nel canale retail che online, con un incremento significativo della domanda da parte dei consumatori italiani che ricercano tecnologie avanzate, immagini ultra-definite, sistemi operativi intuitivi e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Secondo il comunicato stampa, le Smart TV AIXI si distinguono per:

qualità dell’immagine ad alta definizione;

dell’immagine ad alta definizione; prestazioni fluide e veloci;

fluide e veloci; integrazione avanzata con piattaforme streaming;

avanzata con piattaforme streaming; design moderno ed elegante;

moderno ed elegante; affidabilità e semplicità d’utilizzo;

e semplicità d’utilizzo; tecnologie audio e video di ultima generazione.

«L’estate 2026 sta confermando il grande successo del brand AIXI in Italia. I consumatori stanno premiando la qualità dei nostri Smart TV, l’affidabilità del prodotto e la capacità di offrire tecnologia premium a prezzi competitivi», ha dichiarato Giancarlo Cannavo.

«Abbiamo costruito una linea di prodotti pensata per il mercato moderno: televisori performanti, eleganti e intuitivi. Il feedback che stiamo ricevendo dai clienti e dai partner commerciali è estremamente positivo e conferma la solidità della strategia AIXI sul territorio italiano».

L’azienda prevede un ulteriore rafforzamento della propria presenza nel mercato europeo nei prossimi mesi, con nuove partnership commerciali, ampliamento della distribuzione e il lancio di ulteriori modelli Smart TV di nuova generazione.

AIXI punta a consolidarsi come uno dei brand emergenti più dinamici nel settore consumer electronics, offrendo innovazione, qualità e accessibilità a milioni di consumatori.