Il pesto alla genovese è una delle ricette più amate della tradizione italiana, capace di conquistare con il suo profumo inconfondibile e il sapore genuino. Prepararlo in casa seguendo i consigli della nonna significa riscoprire un condimento semplice, cremoso e ricco di gusto, perfetto per esaltare qualsiasi piatto di pasta.

Il segreto di un pesto alla genovese dal sapore autentico

Il pesto alla genovese è uno dei simboli più amati della cucina ligure e racchiude tutta la semplicità della tradizione italiana. Preparato con pochi ingredienti, ma rigorosamente freschi e di qualità, conquista grazie al suo profumo intenso e al gusto equilibrato. La ricetta tramandata dalle nonne insegna che non servono procedimenti complicati: ciò che fa davvero la differenza è la scelta delle materie prime e la delicatezza nella lavorazione.

Il basilico deve essere fresco, con foglie piccole e tenere, mentre l’olio extravergine d’oliva deve essere delicato per non coprire gli aromi delle erbe. Anche il Parmigiano Reggiano e il Pecorino regalano quella nota sapida che rende il condimento irresistibile. Tradizionalmente il pesto viene preparato nel mortaio di marmo con pestello in legno, un metodo che permette di preservare al meglio il profumo del basilico, ma anche un frullatore può dare ottimi risultati se utilizzato con qualche accortezza.

Pesto alla genovese, la ricetta della nonna che vi farà innamorare

Ecco la ricetta per preparare circa quattro porzioni:

50 g di foglie di basilico fresco;

30 g di pinoli;

60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato;

20 g di Pecorino grattugiato;

1 o 2 spicchi d’aglio (a seconda dei gusti);

100 ml di olio extravergine d’oliva;

un pizzico di sale grosso.

Se si utilizza il mortaio, iniziate pestando l’aglio insieme al sale grosso fino a ottenere una crema. Aggiungete poco alla volta le foglie di basilico, schiacciandole con movimenti rotatori per evitare che si ossidino. Unite quindi i pinoli e continuate a lavorare il composto fino a renderlo omogeneo. Incorporate i formaggi grattugiati e, infine, versate l’olio a filo continuando a mescolare fino a ottenere una crema liscia e profumata.

Con il frullatore il procedimento è più rapido: inserite basilico, pinoli, aglio e un filo d’olio nel bicchiere e azionate il motore a brevi impulsi, evitando di surriscaldare gli ingredienti. Aggiungete poi i formaggi e il restante olio, frullando solo il tempo necessario per ottenere una consistenza cremosa.

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Consigli per un pesto alla genovese perfetto e come servirlo

Per mantenere vivo il colore del basilico è importante lavorare gli ingredienti rapidamente ed evitare che si scaldino. Se usate il frullatore, potete raffreddare preventivamente il contenitore e le lame in frigorifero oppure aggiungere qualche cubetto di ghiaccio all’esterno del bicchiere durante la preparazione. Inoltre, il pesto non dovrebbe mai essere cotto: va semplicemente stemperato con uno o due cucchiai dell’acqua di cottura della pasta prima di essere amalgamato.

Le trofie e le trenette sono il formato tradizionale, spesso accompagnate da patate e fagiolini lessati, ma il pesto è perfetto anche per condire gnocchi, lasagne, insalate di pasta o per arricchire bruschette e focacce. Se dovesse avanzare, conservatelo in un barattolo di vetro coperto da un sottile strato di olio extravergine d’oliva: in frigorifero si manterrà per alcuni giorni senza perdere il suo aroma. Per una conservazione più lunga può essere congelato in piccole porzioni, così da avere sempre a disposizione un condimento genuino dal sapore autentico.